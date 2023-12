Logitech dévoile l'Astro A50 X Lightspeed, un casque haut de gamme pour gamers

Logitech vient de dévoiler aujourd'hui un nouveau casque sans fil pour gamers, l'Astro A50 X Lightseed. Un modèle compatible avec les PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S qui embarque les technologies du constructeur suisse ainsi que du fabriquant américain, que ce soit Lightspeed pour du sans fil sans latence, des hauts-parleurs Pro-G Graphène et Playsync pour passer facilement d'une console à l'autre.

Logitech nous présente en détails son nouveau Astro A50 X Lightspeed :

Le confort, le son, la connectivité, les communications et la compatibilité sont les éléments clés que les joueurs recherchent dans un équipement audio. L'A50 X combine le design de l'A50 original, un incontournable des joueurs de console du monde entier, avec quatre innovations révolutionnaires sur le marché des casques de console.

PLAYSYNC - BASCULER EN UN CLIC D’UNE PLATEFORME À L'AUTRE

Réunissant tous les systèmes, la technologie PLAYSYNC est une première dans l'industrie. Elle permet aux joueurs de connecter leur Xbox Series X|S, leur PS5 et leur PC/MAC en même temps et de basculer de manière transparente entre les trois systèmes de jeu d'un simple « clic » sur un bouton. Lorsque le joueur passe de la console Xbox à la console PS5, PLAYSYNC modifie ce qu'il voit sur son téléviseur et ce qu'il entend dans son casque. Lorsque le joueur passe au PC, PLAYSYNC modifie ce qu'il entend dans son casque. Les joueurs peuvent ainsi décider et passer facilement à l'expérience de jeu dont ils veulent profiter à tout moment.

A50 X est une station de base en deux parties et un système de casque sans fil qui fonctionne directement avec des consoles de jeu de haute performance ainsi qu'avec des téléviseurs 4K UHD utilisant la technologie HDMI 2.1. Grâce à l'HDMI, la station de base dirige l'audio sans fil vers le casque A50 X, tout en transmettant la vidéo de la console au téléviseur sans affecter la qualité prévue de la source et les fonctionnalités telles que 4K 120Hz HDR, VRR et ALLM. Il en résulte des performances élevées et une vidéo à très faible latence.

Les signaux audios sont également acheminés de manière intelligente sur l'A50 X. Lorsque le casque est connecté à la station de base, les signaux audio et vidéo sont transmis au téléviseur connecté. Lorsque les joueurs détachent le casque, les signaux audio sont automatiquement réacheminés vers le casque, ce qui améliore la commodité et la polyvalence entre les expériences d'écoute ouvertes ou privées.

L’AUDIO HAUTE PERFORMANCE POUR LES JEUX

Le son étant un élément essentiel dans les jeux, le transducteur audio PRO-G GRAPHÈNE de l'A50 X a été conçu avec un diaphragme en graphène de 40 mm précis doté d'une suspension à bords vifs, afin d'offrir des performances audio supérieures comme jamais auparavant. Le nouveau transducteur améliore la précision de la reproduction sonore, la précision du signal et la réduction de la distorsion, ce qui permet aux joueurs d'identifier plus clairement les objets audio et de discerner plus rapidement leur emplacement lorsque les objets se déplacent par rapport au joueur.

Le graphène est un matériau révolutionnaire pour la clarté audio, les détails et la précision de la synchronisation spatiale. Avec une rigidité harmonique sans précédent, ces haut-parleurs audio réduisent la distorsion tout en offrant des aigus élevés, des médiums clairs et des basses riches.

Optimisé pour le joueur multiplateforme qui exige les plus hauts niveaux de fidélité audio et visuelle, et qui demande à la fois style et excellence en matière de design, le système de casque A50 X est volontairement conçu pour fonctionner avec des consoles de jeu haute performance utilisant la connectivité HDMI 2.1 & USB-C. Cela permet à l'A50 X de délivrer un son non compressé avec une fidélité allant jusqu'à 24 bits.

Le panneau d'information d'état LED intégré et le socle de charge magnétique de la station de base A50 X permettent de maintenir la batterie de l'oreillette à niveau et toujours prête à l'emploi.

CONNECTIVITÉ SANS FIL LIGHTSPEED

La technologie sans fil 24 bits LIGHTSPEED de Logitech G, maintes fois primée, est une solution professionnelle en constante amélioration qui garantit la qualité du son, la fiabilité de la connectivité et l'efficacité de la batterie. La station de base est également dotée d'une connectivité Bluetooth simultanée permettant aux joueurs de mélanger le chat Discord avec le son du jeu ou d'écouter de la musique tout en jouant.

MICROPHONE HAUTE RÉSOLUTION 48 KHz

Le A50 X est le premier casque Logitech G équipé d'un microphone LIGHTSPEED haute résolution 16 bits 48 kHz intégré. Cette bande passante supplémentaire permet au microphone de capturer un spectre sonore beaucoup plus large, offrant des performances, une clarté et une qualité inégalées dans un micro perche. L'A50 X permet aux joueurs de contrôler le mixage jeu/chat sur Xbox, PC et même sur leur PS5, et d'équilibrer le volume entre le jeu et le chat grâce aux commandes sur l'oreille.

CONTROLE TOTAL

Les joueurs peuvent optimiser et affiner l'expérience audio du jeu avec G HUB sur PC et l'application Logitech G sur les appareils iOS/Android. Ils peuvent contrôler les préréglages de l'égaliseur du casque ou se plonger dans l'égaliseur entièrement paramétrique. Il est également possible de tirer parti de la résolution étendue du microphone et de définir des paramètres d'égalisation de qualité radiodiffusion tout en contrôlant l'environnement grâce à la réduction du bruit.

Les joueurs peuvent configurer le mixage audio de la sortie de flux, spécifier la quantité de tonalité latérale, enregistrer des préréglages personnalisés, etc.

JOUER POUR ZÉRO

Le casque de jeu sans fil Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED comporte des pièces contenant au moins 35 % de matériaux recyclés après consommation, et l'emballage en papier provient de forêts certifiées FSC. En outre, le casque A50 X est certifié CarbonNeutral, ce qui signifie que Logitech finance des compensations carbone certifiées de haute qualité afin de réduire l'impact carbone du produit à zéro. Pour plus d'informations sur les efforts déployés en matière de développement durable, consulter le site web de Logitech.