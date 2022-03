A10 Gen 2 : ASTRO Gaming et Logitech dévoilent un nouveau casque pour gamers

Logitech débute le mois en présentant un nouveau casque conçu par ASTRO Gaming, qu'il a racheté pour rappel en 2017. Les joueurs peuvent ainsi craquer pour l'A10 Gen 2, un casque filaire qui est une évolution plus moderne de l'A10, casque abordable et ultra populaire d'ASTRO Gaming.

L'A10 Gen 2 dispose ainsi de haut-parleurs dynamiques de 32 mm pour « un son haute-fidélité équilibré », ainsi que d'un microphone relevable avec un capteur unidirectionnel de 6 mm. Le casque pèse 246 g et le constructeur assure un confort pour tous, même sur les petites têtes, avec la présence d'un bandeau et une fabrication ergonomique pour jouer longtemps. De plus, des indicateurs en braille sont présents à gauche et à droite pour faciliter l'utilisation du casque par les personnes malvoyantes. ASTRO Gaming met en avant le côté écologique et durable de l'A10 Gen 2, certifié Carbon Neutral avec des pièces en plastique contenant au moins 35 % de matières recyclées, tandis que l'emballage papier vient de forêts FSC. Le casque est compatible Xbox ou PlayStation selon le modèle, ainsi que sur PC et Switch. Peter Kingsley, directeur marketing de Logitech G, commente :

Avec le nouveau A10, nous nous sommes concentrés sur l’idée de répondre aux besoins et aux attentes de la nouvelle génération de joueurs. Nous avons apporté plusieurs améliorations en termes de performances et de fonctionnalités, tout en concevant un casque léger, confortable et flexible, qui s’adapte aux différents scénarios de jeu. Il est disponible dans différents coloris originaux afin de refléter la personnalité et le style de chacun, et surtout, il est conçu d’une manière durable pour la planète et notre société.

L'A10 Gen 2 d'ASTRO Gaming est disponible dès aujourd'hui, en noir, blanc, menthe, gris et lilas, contre 59,99 € sur Amazon notamment.