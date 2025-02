Meta dévoile Project Aria Gen 2 : des lunettes de recherche pour faire avancer l’IA et la réalité augmentée

Meta, la société autrefois connue sous le nom de Facebook, poursuit ses efforts pour faire progresser l’intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée. Son nouveau prototype de lunettes de recherche baptisé Project Aria Gen 2 s’inscrit dans la continuité du programme initial « Project Aria », lancé pour mieux comprendre la perception du monde en vue de futures applications AR et VR.

Pourquoi des lunettes de recherche ?

L’objectif principal de ce dispositif est de collecter des données en “vue à la première personne” (ou égocentrique). Cela signifie qu’en portant ces lunettes, les chercheurs peuvent enregistrer la façon dont l’utilisateur voit et interagit avec son environnement. Ces informations sont essentielles pour entraîner des algorithmes de vision par ordinateur et développer des modèles d’intelligence artificielle capables de reconnaître et d’anticiper des actions du quotidien.

Grâce à ces données, Meta espère également améliorer la robotique, en permettant aux machines de comprendre plus finement leur environnement et de réagir de manière plus adaptée. Cela permet d'imaginer, à terme, des robots assistant les humains dans certaines tâches, notamment dans des usines, des hôpitaux ou même à la maison.

Les évolutions de la Gen 2

Comparées à la première génération, les lunettes Project Aria Gen 2 bénéficient de plusieurs avancées :

Design et ergonomie repensés

Les lunettes ont été conçues pour être plus confortables et plus robustes, afin de supporter des périodes d’utilisation prolongées. L’un des défis majeurs est de minimiser la gêne pour l’utilisateur tout en intégrant de nombreux capteurs. Capteurs optiques améliorés

Cette nouvelle version embarque des caméras et capteurs plus performants pour capturer l’environnement avec davantage de précision. Les images et les vidéos ainsi obtenues sont cruciales pour le développement de systèmes de réalité mixte et pour la reconnaissance d’objets dans des conditions réelles. Puissance de calcul et stockage augmentés

Les lunettes Gen 2 sont dotées de composants électroniques plus puissants, ce qui permet de traiter et de stocker davantage de données directement sur le dispositif. Cette évolution technique évite de tout transmettre en temps réel vers des serveurs distants, réduisant ainsi la latence et les besoins en bande passante.

Quels domaines de recherche ?

Plusieurs axes de recherche bénéficient de ces nouvelles capacités :

Intelligence artificielle : Les données récoltées servent à affiner les algorithmes de vision par ordinateur et d’apprentissage automatique, pour mieux comprendre notre monde et nos interactions quotidiennes.

: Les données récoltées servent à affiner les algorithmes de vision par ordinateur et d’apprentissage automatique, pour mieux comprendre notre monde et nos interactions quotidiennes. Réalité augmentée : Les tests conduits avec les lunettes pourraient déboucher sur des applications AR plus immersives et précises, par exemple en superposant des informations numériques sur ce que l’utilisateur voit.

: Les tests conduits avec les lunettes pourraient déboucher sur des applications AR plus immersives et précises, par exemple en superposant des informations numériques sur ce que l’utilisateur voit. Interaction homme-machine : Comprendre les gestes, les postures et la coordination œil-main est essentiel pour concevoir des interfaces plus intuitives et naturelles.

Protection de la vie privée

Meta affirme mettre en place des protocoles stricts pour la protection des données, notamment le masquage de visages et de plaques d’immatriculation lors de la capture d’images en extérieur. Les lunettes sont exclusivement destinées à des projets de recherche, avec des procédures réglementaires qui encadrent la collecte et l’utilisation de ces informations.

Perspectives d’avenir

Project Aria Gen 2 représente un nouveau pas vers des dispositifs AR plus aboutis et une IA plus performante. En multipliant les essais sur le terrain et en collaborant avec des chercheurs externes, Meta espère non seulement perfectionner ses technologies de réalité augmentée, mais également faire progresser l’intelligence artificielle dans des domaines allant de la robotique à la reconnaissance d’objets.

Cette initiative illustre la volonté de Meta de prendre de l’avance sur des usages futurs, où l’interaction homme-machine deviendra de plus en plus fluide et naturelle. Reste à voir comment ces recherches se concrétiseront dans des produits grand public et quels avantages, mais aussi quels défis, elles apporteront en matière de confidentialité et d’acceptation sociale.