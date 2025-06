Meta Aria Gen 2 : des lunettes de recherche qui analysent le regard et le rythme cardiaque (mais pourquoi ?)

Meta continue d’affiner sa stratégie dans le domaine des lunettes connectées, non pas à travers un produit grand public cette fois, mais via une nouvelle version de son dispositif de recherche. Les Aria Gen 2, dévoilées récemment par Reality Labs, marquent une nette évolution par rapport au premier modèle lancé en 2020. Ces lunettes expérimentales ne sont pas destinées à la vente, mais réservées à la recherche interne et à des partenaires triés sur le volet. Elles offrent un aperçu concret des futures technologies que Meta pourrait intégrer dans ses produits AR/XR destinés au grand public.

La nouveauté la plus notable de ces Aria Gen 2 réside dans l'intégration d’un système de suivi oculaire avancé. Chaque œil est analysé indépendamment, permettant une détection précise du point de fixation, des clignements et même du diamètre pupillaire. Ce type de tracking est essentiel pour affiner l'interaction homme-machine dans des environnements en réalité augmentée ou mixte. Il ouvre la voie à des interfaces adaptatives, pilotées par le regard, ou encore à des expériences immersives où l’attention visuelle devient une forme d’entrée naturelle.

Mais Meta ne s’arrête pas là. L’entreprise a également intégré un capteur PPG, capable d’estimer la fréquence cardiaque de l’utilisateur grâce à une captation au niveau de l’arête nasale. Ce type de suivi biométrique, jusqu’ici réservé aux montres ou écouteurs connectés, constitue une première sur une paire de lunettes de recherche. L’ajout de cette mesure physiologique pourrait, à terme, enrichir les modèles d’interaction émotionnelle dans les environnements virtuels, voire renforcer la personnalisation des expériences immersives, en tenant compte de l’état physique de l’utilisateur.

Les lunettes embarquent également un éventail de capteurs destiné à nourrir les travaux de Meta en vision par ordinateur et en apprentissage automatique. Nous y retrouvons notamment quatre caméras, positionnées de manière à reconstruire l’environnement en 3D et à détecter la position des mains ou d’objets. Un microphone de contact est aussi intégré pour capter la voix même dans des environnements bruyants, tandis qu’un capteur de lumière ambiante permet d’ajuster dynamiquement les conditions d’affichage.

Côté design, les Aria Gen 2 adoptent une silhouette plus fine et mieux pensée pour un port prolongé. Elles sont disponibles en plusieurs tailles et pèsent environ 75 grammes, ce qui les rend bien plus confortables que la majorité des casques XR classiques. L’autonomie annoncée est de 6 à 8 heures en fonctionnement continu, ce qui les rend adaptées aux sessions longues en laboratoire ou en situation réelle.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de Meta visant à construire un avenir où les lunettes connectées et l’IA travaillent de concert. Selon l’entreprise, les Aria Gen 2 sont conçues pour collecter des données essentielles au développement de nouveaux algorithmes de perception et de compréhension de l’environnement. Ces travaux de R&D alimenteront les futurs modèles grand public comme les lunettes Orion, Hypernova ou encore les projets collaboratifs avec Ray-Ban.

Si ces lunettes ne sont pas destinées au marché de masse, elles indiquent clairement les priorités de Meta en matière de matériel embarqué. L’accent mis sur le suivi du regard et les données physiologiques pourrait transformer la manière dont nous interagissons avec nos appareils à l’avenir, qu’il s’agisse de jouer, de travailler ou de naviguer dans un monde numérique en surimpression. Meta prévoit d’ouvrir l’accès à ces lunettes à des chercheurs partenaires d’ici fin 2025, dans le cadre d’un programme plus large de collaboration scientifique.

En somme, avec Aria Gen 2, Meta pose les bases d’une nouvelle génération de dispositifs capables de comprendre non seulement l’environnement extérieur, mais aussi l’état intérieur de l’utilisateur. Une approche double qui pourrait bien redéfinir l’ambition de la réalité augmentée dans les années à venir.