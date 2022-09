Logitech dévoile le nouveau casque sans fil Astro A30

Hier, Logitech a dévoilé la G CLOUD, une console portable pensée pour le jeu vidéo en streaming et conçue en partenariat avec Microsoft. Mais le constructeur suisse n'oublie pas son catalogue plus classique et présente aujourd'hui l'Astro A30, un nouveau casque sans fil pour gamers.

L'Astro A30 de Logitech et Astro Gaming est donc un casque disposant de transducteurs de 40 mm, d'un microphone détachable et de la technologie sans fil Lightspeed 2,4 GHz, couplée au Bluetooth et à une prise Jack 3.5, le rendant ainsi compatible avec les PC, PlayStation, Xbox, Switch et mobiles sous iOS et Android. Le casque est décliné en blanc ou en noir avec un rembourrage en mousse à mémoire de forme, des oreillettes pivotantes et un arceau réglable. Le constructeur annonce une autonomie de 27 heures, de quoi assurer de longues sessions de jeu sans avoir à recharger la batterie. Tiffany Beers, responsable de l’innovation chez Logitech G, commente :

En créant ce nouveau casque A30, nous avions deux objectifs principaux. Tout d’abord, nous devions proposer un casque audio haute performance et ultra confortable, avec un design élégant et personnalisable. Ensuite, nous devions créer un casque capable de se connecter à plusieurs plates-formes de différentes manières, que ce soit sur une console, un PC, un ordinateur de poche ou un téléphone portable. Le A30 offre un maximum de flexibilité, de mobilité, de style et de confort dans un casque de jeu moderne qui fonctionne sur toutes les plates-formes, afin que les joueurs puissent maîtriser tous les styles de jeu qu’ils aiment.

L'Astro A30 de Logitech sera disponible prochainement, au prix de 249 €, avec des oreillettes personnalisables grâce à des étiquettes via le site d'Astro Gaming. Vous pouvez sinon retrouver le Logitech Pro X à 179,28 € sur Amazon.