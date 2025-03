Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 10) : la coopération fait mieux que les monstres sauvages

Pour bien commencer la semaine, le S.E.L.L. partage le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, en versions physiques. Un Top 5 qui accueille une nouveauté, à savoir un jeu coopératif très attendu par les fans d'It Takes Two et qui a cartonné dès son lancement.

Eh oui, Split Fiction est en tête des ventes cette semaine, suivi par Monster Hunter Wilds en seconde position, tandis que Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars complète le podium. Nous retrouvons enfin les indéboulonnables Super Mario Party Jamboree et Mario Kart 8 Deluxe en quatrième et cinquième places.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 3 au 8 mars 2025 :