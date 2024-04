Dragon's Dogma 2 : un premier chiffre de ventes, c'est énorme !

12 ans après un premier volet bourré de qualité, mais entaché par des défauts, Capcom a lancé tout récemment Dragon's Dogma 2, un jeu de rôle et d'action à destination des ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Un titre attendu au tournant par les fans du premier opus et du genre Action-RPG.

Aujourd'hui, Capcom dévoile un premier chiffre de ventes, le succès commercial est déjà au rendez-vous. Dragon's Dogma 2 s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, permettant à la franchise de dépasser les 10 millions de copies vendues depuis 2012. Le studio japonais rappelle au passage que les mises à jour sont en chemin, un premier patch a d'ailleurs été lancé en fin de semaine dernière.

Capcom sonde actuellement les joueurs pour tâter le terrain en vue de contenus additionnels. Vous pouvez acheter Dragon's Dogma 2 à partir de 57,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac ou Gamesplanet.

