Silent Hill 2 Remake : une longue vidéo qui régale les joueurs

Il reste moins d'un mois avant la sortie de Silent Hill 2, le remake du survival-horror culte de Konami à destination des PC et PlayStation 5. Ces dernières semaines, une partie de la presse spécialisée a pu mettre les mains sur le jeu et dévoiler des séquences de gameplay, mais voilà que la première heure de jeu est désormais à découvrir sur YouTube :

C'est la chaîne japonaise 兄者弟者 qui partage cette longue vidéo, sans doute en collaboration avec Konami, difficile de passer sous le radar avec 3.5 millions d'abonnés et plus de 632 000 vues pour ce gameplay. Bien évidemment, si vous voulez garder la surprise jusqu'au lancement, inutile de lancer la vidéo ci-dessus, mais les joueurs qui n'ont pas encore confiance en Bloober Team vont être rassurés. Le début de l'aventure est fidèle à l'original, nous retrouvons James Sunderland en direction de Silent Hill, faisant sa petite balade dans les bois avant de croiser Angela Orosco dans un cimetière. Mais, dans ce remake, de nouveaux environnements sont à explorer, de quoi surprendre les joueurs qui connaissent l'original par cœur, sans oublier de nouvelles musiques composées par Akira Yamaoka. Notez qu'il sera possible d'épurer l'interface utilisateur avec divers réglages.

La date de sortie de Silent Hill 2 est fixée au 8 octobre 2024 sur PlayStation 5 et PC, vous pouvez le précommander contre 49,99 € sur Amazon.