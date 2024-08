Silent Hill 2 : près de 30 minutes de gameplay terrifiant pour le remake

Franchement de mon côté je vais être intraitable. J'ai lu plusieurs changements qui ne me plaisent pas dont le grain sur la photo, les infirmières... pour moi ça sent la touche à l'américaine et ça me déplait. J'ai fait les 4 premiers opus dans leur jus, à l'époque... Donc je n'aime pas trop qu'on touche surtout que le 2 et le 3 sont iconiques.



Je pense pour ma part que l'équipe n'a rien pigé à l'ambiance. Je regrette de plus avoir mes mags de l'époque on pourrait y lire que certains choix comme le grain sur l'image étaient délibérés et pour donner une ambiance bien particulière.