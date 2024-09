Silent Hill 2 : des réglages qui vont tout changer, les joueurs adorent déjà

Les choses commençaient mal pour Silent Hill 2 Remake, le projet de Konami confié à Bloober Team. Le studio polonais n'avait pas séduit les fans avec les premières vidéos, notamment une bande-annonce entièrement dédiée aux combats. Finalement, c'était une volonté de Konami et depuis, les annonces sont de plus en plus rassurantes pour les fans.

Looking for the most immersive way to play SILENT HILL 2?



You'll have an option to turn off all UI elements!



We've also created a "90s filter" with grain effect, color correction and screen adjustments to complete the old-school experience.#SILENTHILL #KONAMI #BlooberTeam pic.twitter.com/CwPKskFg8o — Bloober Team (@BlooberTeam) September 4, 2024

Cette semaine, Bloober Team a pris la parole sur X (ex-Twitter) afin d'évoquer quelques réglages qui seront disponibles dans le remake. Les joueurs de Silent Hill 2 pourront profiter du jeu sans interface utilisateur, il faudra se fier aux éléments du décor, aux sons et à James, qui tournera la tête vers des éléments importants. Pour gérer sa santé, le personnage principal aura des animations et expressions faciales afin de retranscrire sa faible énergie vitale. Le directeur créatif et lead designer Mateusz Lenart explique que, de base, l'UI affiche notamment le niveau de santé via une vignette rouge, le nombre de munitions ou encore le réticule de visée. Une interface moderne, mais bien loin de celle de l'original, qui nous demandait de surveiller la vie et les balles via l'inventaire. Et oui, les joueurs pourront une nouvelle fois désactiver la radio dans l'inventaire, afin de ne pas savoir quand un ennemi rôde.

L'immersion promet d'être totale avec cette option, mais Bloober Team va encore plus en annonçant un « filtre 90s » avec une correction des couleurs, des réglages d'écran et surtout un effet de grain, qui manquait grandement à ce remake. Le studio polonais continue de se mettre les fans du jeu original dans la poche et Mateusz Lenart indique que ces différents réglages et filtres peuvent offrir une certaine rejouabilité pour les futurs joueurs qui, de toute façon, auront plusieurs fins à découvrir.

La date de sortie de Silent Hill 2 Remake est fixée au 8 octobre 2024 sur PC et PlayStation 5, vous pouvez le précommander contre 49,99 € sur Amazon.

