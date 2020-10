Crash Bandicoot 4: It's About Time, le jeu arrive sur Xbox Series X selon l'ESRB

Crash Bandicoot 4: It's About Time est actuellement disponible sur Xbox One et PS4 (trouvable sur Amazon au passage), et semble charmer les joueurs du monde entier. La presse anglophone, elle, a apprécié cette nouvelle aventure globalement. Les fans de la franchise se posent une question : est-ce que le titre sera porté sur les prochaines consoles de Microsoft et Sony Interactive Entertainment ? Il semblerait...

En effet, l'ESRB, l'organise qui évalue les jeux vidéo en Amérique du Nord, vient de référencer le titre sur Xbox Series X. Alors, certes, Activision n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais il est évident que le marsupial envahira la plateforme, et s’invitera aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series S.

Et si nous avons déjà le titre en notre possession, sera-t-il possible de jouir d'une mise à jour (gratuite) pour profiter de la bête sur une machine next-gen ? Pour le coup, nous ne pouvons faire qu'une chose, attendre un communiqué officiel de l'éditeur.