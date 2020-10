Crash Bandicoot 4: It's About Time, les notes de la presse anglophone

Plus de deux décennies après la fin de la trilogie originale, l'existence même d'un Crash Bandicoot 4: It's About Time tient du miracle pour les amoureux du personnage. Les attentes sur sa qualité étaient malgré tout élevées, même si Toys for Bob semble avoir mis toutes les chances et les bonnes idées de son côté pour assurer un succès au titre. Et alors que le titre sort demain, lui qui est disponible pour 52,99 € sur Amazon.fr, les premiers tests viennent de tomber.

Les critiques sont bonnes, très bonnes même, alors que le jeu d'Activision affiche un joli 86/100 sur Metacritic. Presque tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit du meilleur épisode de la série, et qu'il apporte suffisamment de fraîcheur et de variété à la recette pour devenir un hit moderne tout en conservant ses racines de jeux de plateforme rétro. De rares réfractaires regrettent au contraire des niveaux qui ne se renouvellent pas vraiment sur le fond, et des mécaniques parfois inutilement difficiles. Mais dans l'ensemble, les amateurs du genre devraient avoir de quoi s'amuser.

