Crash Bandicoot 4: It's About Time, des modes en multijoueur local ont fuité

Oups, la boulette. IGN a eu droit à une information exclusive sur Crash Bandicoot 4: It’s About Time, mais a fait l'erreur de mettre son article en ligne trop tôt sur la branche espagnole. Nous avons donc appris avant l'heure voulue par Activision que des modes en multijoueur local sont prévus pour cet épisode entièrement inédit.

De deux à quatre joueurs pourront incarner Crash, Fake Crash, Coco et Fake Coco dans le mode compétitif Bandicoot Battle, décliné en deux expériences. Checkpoint Race est une course à plusieurs où il faut traverser rapidement des points de passage : celui avec le plus de checkpoints passés en premier l'emporte, mais la compétition est indirecte, alors que nos adversaires sont représentés sous forme de fantômes traversables. Crate Combo nous demande lui d'enchaîner les destructions de caisses le plus vite possible, en augmentant pourquoi pas notre multiplicateur de score jusqu'à 32.

En plus de ces modes compétitifs, un étonnant mode coopératif sera de la partie, Pass N. Play. Il se joue visiblement avec une seule manette, et nous demande de la passer après chaque niveau pour jouer les uns après les autres. L'expérience est compatible avec tous les niveaux classiques et N. Verted, mais n'est pas prise en compte pour les classements mondiaux. Maintenant, patience : la date de sortie de Crash Bandicoot 4: It's About Time, c'est pour le 2 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One, et vous pouvez toujours précommander votre exemplaire pour 52,99 € sur Amazon.fr.

