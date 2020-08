Crash Bandicoot 4: It's About Time, skins, masques, personnages jouables et mode Inversé dans une vidéo de gameplay inédite

Le State of Play de ce soir s'est ouvert sur une licence bien connue des joueurs PlayStation, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 4: It's About Time a eu droit à une présentation de plusieurs minutes lors de laquelle nous avons d'abord eu droit à un point sur le gameplay et les animations, entre hommages aux premiers volets et volonté de faire évoluer la franchise.

Ensuite, nous avons eu droit à un aperçu de quelques skins, qui seront de simples objets cosmétiques sans apport sur nos parties. Ils pourront être débloqués in-game, sans aucune microtransaction. Nous avons ensuite eu droit à une démonstration du pouvoir de certains masques, qui permettent pour rappel de changer le décor pour progresser. Mieux, plusieurs personnages jouables ont été confirmés : Coco sera bien jouable sur l'ensemble des niveaux où l'est normalement Crash, tandis que Neo Cortex et même Dingodile auront droit à leurs niveaux dédiés !

La dernière annonce concernait celle d'un mode N. Verted Mode, supervisé par Beenox, qui fonctionnera comme un mode Miroir, mais avec des subtilités en plus. Les niveaux changeront alors de direction artistique, que ce soit pour adopter un style néon ou se parer de taches de couleurs à notre passage, voire même proposer un rythme accéléré pour plus de défis. Pour rappel, la date de sortie de Crash Bandicoot 4: It's About Time est fixée au 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, le titre est déjà disponible en précommande à 59,99 € sur Amazon.fr.

