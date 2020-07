Crash Bandicoot 4: It's About Time, pas de microtransactions, Toys for Bob rassure les fans

Crash Bandicoot 4: It's About Time est prévu pour sortir en octobre prochain sur les consoles de Sony et Microsoft, le titre est évidemment très attendu par les fans de la franchise, mais des joueurs s'inquiètent depuis quelques heures suite à une indication du Microsoft Store, affirmant que le jeu inclura « des achats in-app », ou microtransactions.

We're seeing confusion about #MTX in @CrashBandicoot 4 and want to be ???? clear: There are NO MICROTRANSACTIONS in #Crash4. As a bonus, the Totally Tubular skins are included in all digital versions of the game. — Toys For Bob (@ToysForBob) June 30, 2020

Alors, Crash Bandicoot 4: It's About Time va-t-il céder aux sirènes des microtransactions, comme le jeu de course Crash Team Racing: Nitro-Fuelled qui avait rajouté une boutique peu appréciée des joueurs après son lancement ? Non, fort heureusement, le développeur Toys for Bob affirme que Crash Bandicoot 4: It's About Time n'inclura aucune microtransactions. Le studio rappelle au passage que les tenues Totally Tubular pour Crash et Coco sont offertes pour l'achat de toute version numérique du jeu.

Pour rappel, la date de sortie de Crash Bandicoot 4: It's About Time est fixée au 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, le titre est déjà disponible en précommande à 59,99 € sur Amazon.fr.

