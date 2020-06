Crash Bandicoot 4: It’s About Time, des versions Switch et PC à prévoir ?

Hier, Activision a enfin présenté officiellement Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nouveau jeu de plateforme avec le célèbre marsupial qui est attendu en octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One, avec une version Xbox Series X à venir quand la console sera lancée. Deux plateformes majeures manquent quand même à l'appel, les PC et Nintendo Switch.

Alors, Crash Bandicoot 4: It’s About Time a-t-il des chances de débarquer un jour sur nos ordinateurs et Switch ? Eh bien oui, comme l'a indiqué un représentant d'Activision à PCGamesN, aucune porte n'est fermée :

Nous évaluons toujours des plateformes supplémentaires pour une date future. Restez à l'écoute pour plus d'informations.

Cela n'est pas surprenant, Toys for Bob est le développeur de Spyro Reignited Trilogy, qui était sorti d'abord sur PS4 et Xbox One, puis sur PC et Switch près d'un an plus tard. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, développé par Vicarious Visions, avait eu un peu le même traitement, avec une version PS4 exclusive pendant un an, puis des versions PC, Switch et Xbox One. En clair, rendez-vous à l'été 2021, Crash Bandicoot 4: It’s About Time fera sans doute son apparition sur PC et Nintendo Switch à ce moment-là. Le jeu est déjà disponible en précommande sur PS4 et Xbox One contre 69,99 € sur Amazon.fr, la date de sortie est pour rappel fixée au 2 octobre 2020.