Crash Bandicoot 4: It's About Time, du gameplay inédit dans un monde de pirates

Après des années d'espoir et quelques fuites, Crash Bandicoot 4: It’s About Time a été officialisé lundi dernier avec une bande-annonce et déjà alors un peu de gameplay. Si vous voulez en voir davantage, IGN a eu le privilège de découvrir et partager des scènes d'un niveau inédit autour de l'univers de la piraterie.

Les journalistes en ont profité pour apprécier quelques nouveautés de cet épisode, comme des coffres inédits : l'un qui crache des flammes dans toutes les directions, ou un autre avec une pomme dorée. Il profite aussi des technologies modernes en proposant plusieurs manières de traverser une même zone, pour une rejouabilité appréciable, et n'hésite pas à nous faire repasser par les hauteurs ou profondeurs de certains lieux pour nous montrer l'envergure de ses niveaux.

Il est aussi noté que le mode contre-la-montre sera de retour, et IGN s'interroge enfin sur une mystérieuse caisse avec un dessin de requin, dont le contenu est encore secret. Crash Bandicoot 4: It’s About Time aura certainement encore bien des mystères à percer à son lancement. Le jeu est déjà disponible en précommande sur PS4 et Xbox One contre 69,99 € sur Amazon.fr, la date de sortie est pour rappel fixée au 2 octobre 2020.

Lire aussi : Crash Bandicoot 4: It’s About Time, des versions Switch et PC à prévoir ?