PREVIEW de Crash Bandicoot 4: It's About Time, entre tradition et modernité

Les années 90 en 2020 !





En juin 2020, Activision a annoncé une chose que beaucoup de joueurs réclamaient, la venue d'un Crash Bandicoot 4. Son nom ? It's About Time ! Les possesseurs d'une console PlayStation ou Xbox pourront donc découvrir les nouvelles aventures du marsupial en octobre prochain. En attendant la venue de la bête dans nos rayons, nous avons pu essayer cette nouvelle production afin de vous partager un premier avis. Un titre alléchant en vue ?

Les vieux de la vielle retrouvent de bonnes sensations perdues.

Toys for Bob a usé de l'Unreal Engine 4 pour concevoir de nouveaux univers. Ainsi, nous avons pu découvrir deux niveaux : Snow Way Out, un monde principalement constitué de glace, et Dino Dash, un environnement préhistorique. Le rendu global est très plaisant l’œil, les lieux sont colorés et vivants. Concernant notre héros, nos amis ont repris le vieux design de Crash et l'ont peaufiné légèrement pour proposer un protagoniste modernisé qui plaît aux mirettes. Et sincèrement, ça passe plutôt bien à l'image, notre personnage poilu est toujours aussi psychédélique et fait des mimiques loufoques pour amuser le joueur.

La conception des levels se base sur ce qui se faisait de mieux autrefois, mais avec des moments un peu plus libres. Nous plongeons dans des couloirs avec des cadres un brin plus vastes selon les phases. Le but est toujours le même, partir d'un point A, tout en récupérant des pommes et en cassant des caisses, pour rejoindre un point B. Qui dit décors un peu étendu, dit de nouvelles zones secrètes à débusquer. Nous nous sommes amusés à fouiller chaque zone pour trouver des cachettes... Tout est bien pensé afin de nous pousser à explorer le moindre recoin. Les traquenards, eux aussi, s'inspirent des vieilles productions des années 90. Nous devons donc sauter de plateforme en plateforme, échapper à un énorme dinosaure dans une course-poursuite déjantée, finir des étapes bonus, pour arriver à nos fins.

Et la difficulté dans tout cela ? Eh bien, elle est coriace... Dans l'esprit, Crash Bandicoot 4: It's About Time nous a fait penser au tout premier Crash Bandicoot qui incluait des niveaux piquants, où le doute n'a pas sa place pour atteindre le bout du tunnel. Quelques phases demandent donc un minimum de doigté et risquent de faire se tirer les cheveux à certains joueurs. Pas de panique, ce n'est pas infaisable, il suffit de se concentrer un minimum, et le tour est joué ! Autre point et pas des moindres, le titre inclut dorénavant deux modes : Moderne et Rétro.

D'un côté, nous avons des vies infinies où, lorsque nous mourrons, un petit compteur s'affiche pour exhiber le nombre de décès. De l'autre, nous retrouvons le principe d'antan, à savoir que nous possédons des vies qui, une fois épuisées, nous font ingurgiter la douce saveur d'un Game Over. Ce qui veut dire ? Que nous devons recommencer le niveau. Toys for Bob veut donc toucher les personnes qui ne sont pas trop friandes de challenge en leur proposant une alternative, celle de recommencer encore et encore un moment ardu. Les vieux de la vielle, eux, retrouvent de bonnes sensations perdues. En d'autres termes, tout était conçu pour faire plaisir à tout le monde !

Sssssssspendide !





Dans Crash Bandicoot 4: It's About Time, Crash semble avoir perdu tous ses pouvoirs (tournoyer pendant plusieurs secondes, utiliser son bazooka, etc.) pour jouir de nouvelles compétences. De base, notre ami peut toujours glisser, sauter, tourner pour exterminer un ennemi. Cependant, des masques inédits font leur apparition afin d'attribuer au marsupial de nouvelles aptitudes vraiment sympathiques. Mais encore ?

Les phases qui s’imbriquent les unes aux autres sont bien pensées.

Un masque nous a permis de figer les environnements pendant un court moment, nous permettant alors de franchir certains obstacles ou de passer un ennemi trop rapide en temps normal. Un autre nous a donné la possibilité de faire apparaître et disparaître des caisses et des pièges. Du coup, l’équipe a réfléchi à des étapes mélangeant réflexion et action usant de ces facultés. Ne tournons pas autour du pot, c'est ultra divertissant, nous avons hâte de découvrir d'autres capacités. Chose à prendre en compte, de petits indicateurs visuels ont été ajoutés. Par exemple, lors d'un saut, au lieu de voir une ombre, nous pouvons apercevoir une cible au sol ; plutôt pratique pour ne pas tomber dans un ravin.

En outre, nous avons pu prendre le contrôle de.. Neo Cortex ! Ce génie démoniaque a toujours le même objectif, celui de mettre des bâtons dans les roues de Crash. Il utilise un blaster qui lui permet de transformer un opposant en une plateforme ou en trampoline. Il ne saute pas très haut, mais peut foncer dans le tas en usant d'une sorte de boule d'énergie. Il faut donc comprendre un minimum les commandes de ce personnage pour achever un niveau. La partie avec Cortex s’emboîte ensuite avec celle de Crash ; c'est un peu comme les phases cachées dans Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back, qui permettaient de récupérer des caisses manquantes, ou des gemmes, dans un niveau en particulier. Bref, le vil garnement est vraiment plaisant à prendre en main et les phases qui s’imbriquent les unes aux autres sont bien pensées.

Nos premières impressions : Vivement !



Ces quelques minutes passées en compagnie de Crash Bandicoot 4: It's About Time ont su nous amuser comme il se doit. La recette des années 90 a été conservée et améliorée avec de nouveaux ingrédients piquants et savoureux. Nous avons donc retrouvé cette magie d'antan dans une aventure modernisée et délirante. De prime abord, cette nouvelle production a les arguments pour convaincre les grands et petits. Nous n'avons qu'une hâte maintenant, découvrir le titre dans son intégralité.

Crash Bandicoot 4: It's About Time est disponible en précommande sur la Fnac à 54,99 €.