Crash Bandicoot 4: It's About Time, une démo gratuite pour une partie des joueurs, et du gameplay avec une Tawna jouable

Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de l'arrivée de Crash Bandicoot 4: It's About Time sur PS4 et Xbox One, qui marquera le grand retour du héros d'Activision dans une aventure inédite. Avant cela, l'éditeur et Toys for Bob ont une surprise pour les joueurs : une démo sera disponible le 16 septembre prochain.

Il s'agira plutôt d'un avant-goût pour les futurs acheteurs, car il faut précommander son exemplaire au format numérique pour y avoir accès. Elle ne sera d'ailleurs plus téléchargeable après la sortie du jeu sur consoles. Elle nous permet de jouer aux niveaux Snow Way Out et Dino Dash avec Crash, et une version alternative de Snow Way Out avec Neo Cortex, en utilisant pourquoi pas deux Masques Quantiques : Kapuna-Wa pour contrôler le temps et Lani-Loli pour faire apparaître ou disparaître les objets.

« Les fans sont impatients de poser leurs mains sur Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le premier titre original de Crash Bandicoot depuis plus d’une décennie», a déclaré Paul Yan, Co-Studio Head chez Toys For Bob. « Même si nous sommes encore à quelques semaines du lancement officiel, nous sommes ravis de mettre les fans au défi, et leur permettre de découvrir tout le cœur et l’énergie que nous y avons mis ; nous sommes donc très heureux de leur offrir un accès anticipé à une partie du jeu au travers d’une démo ».

À part ça, nous avons droit à 15 minutes de gameplay avec un personnage jouable confirmé au passage : Tawna Bandicoot, la petite amie de Crash ! Il ne s'agit cependant pas exactement de la même demoiselle en détresse que celle aperçue dans le premier épisode, mais d'une guerrière issue d'une dimension parallèle dont elle est l'héroïne, le Tawnaverse. Le directeur artistique Josh Nadelberg en dit plus sur son style et sa personnalité sur le PlayStation Blog.

Un nouveau style affirmé Étant donné qu’elle vient d’un univers parallèle, nous avions une immense liberté de création en ce qui concerne Tawna. Cette Tawna est une aventurière expérimentée, et une héroïne assurée, pleine de fougue et d’ambition. Il fallait qu’elle dégage une certaine puissance et habileté, nous nous sommes donc inspirés de corps athlétiques pour son design. C’est un loup solitaire qui aime penser qu’elle n’a besoin de l’aide de personne, et il fallait que ça transparaisse dans tous les aspects de son apparence : de sa tenue jusqu’à ses expressions. Les différentes expressions de Tawna Nous avons longtemps travaillé sur son design. Les premiers concepts allaient du baroudeur australien au casse-cou dur à cuir, avant de finalement arriver à notre Tawna. Le côté décalé entre sa veste en cuir cloutée, ses cheveux bleus rasés d’un côté et ses guêtres rose vif en fait une femme qui suit ses propres règles. Tous les membres de l’équipe artistique, en charge de la conception, de la modélisation des personnages, et de l’animation, ont fait un travail phénoménal ! Du fun de haut vol On est très contents du nouveau look de Tawna et du rôle central qu’elle joue dans l’histoire. On ne s’est pas arrêtés là, puisqu’elle a aussi un nouveau style de jeu et des mouvements bien à elle. Chacun des trois nouveaux personnages jouables de Crash 4 a une manière spécifique de se déplacer et d’interagir avec le monde. Dingodile utilise son aspirateur pour sauter plus haut, Neo Cortex peut avancer plus rapidement, et Tawna ne fait pas exception à la règle. Elle dispose d’une capacité de lancer de crochet très versatile qui lui permet de traverser rapidement les niveaux et d’attaquer des ennemis ou détruire des caisses de loin. Tawna est aussi géniale à jouer qu’elle en a l’air. Elle a aussi une attaque ground and pound dévastatrice, peut donner des coups de pied latéraux, et sauter extrêmement haut grâce à ses sauts acrobatiques. Jouer Tawna procure une sensation de rapidité, de fluidité et de nouveauté, tout en conservant la précision et l’intensité qui font de Crash Bandicoot un jeu de plateforme unique. Venue du cœur La nouvelle Tawna occupe une place très spéciale dans nos cœurs, ici à Toys For Bob. En tant que concepteurs de jeux, nous aimons raconter des histoires et créer des personnages attachants et inspirants. Nous souhaitons participer à la représentation des personnages féminins dans les jeux vidéo, et je pense que la nouvelle Tawna est une héroïne complexe et ambitieuse qui ne laissera aucun joueur de marbre. On a hâte que vous puissiez jouer Tawna sur PS4 quand Crash Bandicoot 4: It’s About Time sortira le 2 octobre.

De quoi nous donner envie de la manier dans Crash Bandicoot 4: It's About Time, daté au 2 octobre.

