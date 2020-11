Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : un cross-over avec Crash Bandicoot 4: It's About Time annoncé

Alors que Crash Bandicoot 4: It’s About Time a explosé le podium dans les ventes de jeu vidéo en France à sa sortie, le platformer va s’inviter dans le titre de skate du moment, à savoir Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Une nouvelle mise à jour est en effet disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Ainsi, ce sont treize nouveaux objets aux couleurs des marsupiaux qui seront disponibles dans le mode Crée-Ton-Skater, plus précisément un skateboard, trois casquettes et neuf tee-shirts. Enfin, des créations de fans seront mises à disposition pour les joueurs, mais également plus de récompenses dans les modes Crée Ton Skatepark et Combo Practice. Vous pouvez trouver les détails complets de la nouvelle update ci-dessous :

Le pack Birdman disponible au profit d'une oeuvre caritative Créé en collaboration avec The Skatepark Project (anciennement la Tony Hawk Foundation), le pack Birdman comprend des planches classiques et supplémentaires de Birdhouse et Powell-Peralta non incluses à l'origine dans le jeu, ainsi qu'un nouveau deck TSP exclusif créé spécialement au profit de la charité. Ce pack de 10 platines Crée-ton-Skater à durée limitée sera disponible en tant que DLC pour 4,99 €, et les bénéfices seront reversés à la fondation afin d’aider à soutenir la construction de skateparks publics pour les jeunes des communautés en difficulté. Ridez avec chaque Skater dans les tours en solo Désormais, les joueurs pourront rejouer le mode Tours avec des skaters individuels, ce qui leur permettra de maximiser les statistiques avec chacun de leurs pros préférés. Au début de chaque tour solo, tous les objectifs et médailles seront réinitialisés, tandis que le mode Tours actuel passera à «Crew Tours» afin que la progression précédente ne soit pas perdue. Nouveaux défis, réglages et bien plus encore En plus de nouveaux objectifs dans le multijoueur en ligne, Crée ton Skatepark et Combo Practice récompenseront les fans avec beaucoup d'XP et d'argent en jeu à dépenser au Skate Shop, tandis que les joueurs expérimentés pourront atteindre le niveau 100 et gagner de l'XP plus rapidement. Les playlists multijoueurs seront également améliorées pour une meilleure randomisation des parcs et des scores dans les modes Jams et Compétitif. Les créations préférées des fans du concours Crée ta planche Trois fans talentueux ont gagné le droit de voir leur création introduite en tant que planche personnalisée dans Crée ton Skater dans le cadre d'un récent concours communautaire. Les fans peuvent désormais monter ces chefs-d'œuvre dans le jeu.

