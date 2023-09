Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : 3 ans après sa sortie, une super nouvelle pour les joueurs

En septembre 2020, il y a trois ans, Activision et Vicarious Visions, développeur aujourd'hui disparu, lançaient Tony Hawk's Pro Skater 1+2, remake et compilation des deux premiers jeux de skateboard avec le célèbre skater californien. Un titre qui s'était très bien vendu sur ordinateurs et les consoles de salon d'ancienne génération, avant d'être porté sur Switch, PS5 et Xbox Series X|S.

Mais, sur PC, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est exclusif à l'Epic Games Store, ce qui rebute encore pas mal de joueurs. Heureusement, trois ans après sa sortie, le jeu de glisse va enfin débarquer sur une plateforme plus populaire. Activision annonce que la date de sortie de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est fixée au 3 octobre sur Steam, de quoi séduire de nouveaux joueurs, qui vont même pouvoir craquer pour une Édition Deluxe numérique avec le jeu, le skater The Ripper de Powell-Peralta, des tenues rétro pour Tony Hawk, Steve Caballero et Rodney Mullen ainsi que du contenu rétro pour le mode Créer un skater.

