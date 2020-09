TEST de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : un remake qui roule ?

C'est dans les meilleurs pots...

La série de jeux vidéo Tony Hawk dormait dans les cartons d'Activision depuis le totalement raté Tony Hawk's Pro Skater 5. L'éditeur la fait envie revenir cette année avec un remake des deux premiers épisodes qui s'appuie sur les bases de la série et la nostalgie des joueurs pour une recette prometteuse. Mais le titre de Vicarious Visions arrive-t-il à trouver son équilibre entre hommage et modernité ? La réponse dans notre test !

Vous avez 2 minutes pour réaliser différents défis dans cet environnement.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 reprend donc le contenu des deux volets fondateurs pour une vingtaine de niveaux à explorer en solitaire. Le concept de base est le même qu'à l'époque : vous avez 2 minutes pour réaliser différents défis dans cet environnement, comme atteindre un certain score, placer un trick dans un endroit particulier, déclencher des changements dans le décor ou collecter des éléments. 2 minutes, c'est court, mais nous pouvons bien évidemment recommencer le niveau à l'infini pour compléter tous ces challenges, qui sont définitivement validés une fois réussis. Et il y a toujours quelques petits secrets pour venir nous divertir lors de nos courtes virées. Un peu frustrante au début, cette limite de temps est néanmoins nécessaire à l'équilibre de l'expérience, qui reste pensée pour les parties brèves et devient forcément un peu usante par ses répétitions avec le temps.

Car oui, un jeu de glisse en solitaire, ça tourne forcément vite en rond. Les objectifs de mission traditionnels ne sont en rien variés, et si la diversité de la topographie et de l'envergure des terrains de jeux offre des sensations différentes, avec par exemple des parcours libres ou des terrains en descente pas vraiment pensés pour le retour en arrière, l'approche de l'intégralité des niveaux reste globalement la même. Il est donc bien difficile d'enchaîner plusieurs fois le même niveau, puis un autre pas si différent que ça, sans réelle évolution du gameplay. Il y a pourtant une certaine courbe de progression en avançant dans le jeu, alors que des points de statistique nous permettent de tourner plus vite, sauter plus haut et plus encore, rendant nos runs plus intenses et permettant de réaliser plus facilement des défis complexes. Mais une fois le seuil maximal atteint, il faut faire avec cette même rengaine, encore et encore. Et il y a certes la possibilité de réaliser des sessions libres, des speed runs ou des défis de scoring en ligne, de débloquer des éléments de personnalisation esthétiques ou des skateurs, mais ces maigres changements de forme ne modifient en rien le fond.

Attention Tony, le parapet !

Dans tous les cas, le système n'est pas suffisamment qualitatif à notre goût pour y trouver du plaisir en chaque instant. Les premières retrouvailles avec le gameplay de Tony Hawk's Pro Skater sont lourdaudes, nous rappelant très vite qu'il est impossible de pomper ou d'utiliser ses pieds pour doser sa vitesse. Globalement, la gestion de la célérité est assez irréaliste, le titre n'hésitant pas à nous faire accélérer sans raison dans les montées si nous nous préparons à faire un trick, ou à nous freiner sévèrement en cas d'exécution maladroite.

Le titre se retrouve vite cantonné à son statut de simple jeu de skate aux variations très limitées.

Passé ce mur justifié par l'approche arcade de l'expérience, et après avoir outrepassé la rigidité et l'impossibilité de certaines animations toujours dans cette optique, reste à gérer vos tricks, vos prises de rails, vos sauts et votre tenue de route, avec des notions de timing qui demandent malheureusement doigté et maîtrise. Mais même avec toute la bonne volonté et la patience du monde, il sera dur pour certains (nous les premiers) d'enchaîner les mouvements pour réaliser des high score, ce qui a rendu nos parties assez laborieuses et parfois énervantes, quand d'autres titres offrent une courbe de progression plus permissive. Certes, nous avons réussi à prendre du plaisir après avoir amélioré nos méthodes de glisses, mais ne sommes jamais parvenus à totalement maîtriser l'enchaînement de tricks, rendant certains objectifs inatteignables, et parfois même certains niveaux difficiles à passer. Oui, une partie des joueurs ne sera certainement pas dans ce cas, mais il faut savoir que le risque de se retrouver impuissant devant certains high score existe, et nous a davantage frustrés que donné envie d'éprouver un gameplay de toute manière pas si excitant pour les dépasser.

Du côté du mode Create-a-Park, il faut malheureusement passer par l'achat in-game d'éléments de personnalisation pour pouvoir proposer des créations intéressantes à la communauté, une très mauvaise idée. Au-delà de ça, l'outil reste très sympathique, car accessible et assez complet, même s'il va falloir se creuser les méninges pour proposer des concepts originaux et quand même utilisables. Et le Multijoueur ? Eh bien, c'est la même chose, mais à deux en local ou en ligne. Le défi reste le même, sans interaction directe entre les participants, mais juste une représentation sur le même terrain de jeu.

Pour ce qui est de la technique, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 arrive à arborer un côté très propre et lisse sans pour autant aller chercher le photoréalisme, réussissant ainsi à conserver un certain charme rétro. Les animations sont fluides, au-delà des aberrations dues au gameplay arcade, mais le titre n'a pas non plus d'énormes ambitions graphiques, ses décors étant finalement peu dynamiques et sans grande surprise : les rares interactions avec le décor, de jets d'eau aux bris de glace, ne s'en retrouvent que plus sympathiques. Côté bande-son, l'ambiance punk rock d'antan est toujours là (avec des musiques différentes) et colle forcément au propos du jeu, tout comme les effets sonores très fun.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 fait finalement exactement ce que nous lui demandons : il ramène tout le contenu des titres originaux et modernise légèrement le gameplay pour ne pas trop sentir le renfermé. Il se montre généreux en niveaux, en easter egg et en petites surprises, mais malheureusement, il se retrouve vite cantonné à son statut de simple jeu de skate aux variations très limitées. Certains prendront un malin plaisir à perfectionner leur maîtrise de la glisse et à remplir inlassablement des défis qui se ressemblent tous, mais pour nous, même lors de courtes sessions, le plaisir n'était que rarement là. La maniabilité beaucoup trop arcade, quitte à lorgner vers l'invraisemblance, nous a souvent agacés, et la courbe de progression pas si évidente que ça à grimper nous a trop souvent mis face à nos échecs, et donc face à l'obligation de refaire encore et encore les mêmes niveaux, éprouvant d'autant plus la répétitivité du jeu. Plus que jamais, nous vous conseillons d'essayer Tony Hawk's Pro Skater 1+2 avant de l'acheter, car son approche du skate n'est pas faite pour tout le monde...

Les plus Le plaisir simple du scoring et des sessions courtes

Des enchaînements de tricks très stylés

Le respect des codes de la discipline, des skateurs jusqu'à la bande-son Les moins Le gameplay ultra-répétitif

Le manque de variété dans les défis et objectifs

La maniabilité qui peut paraître (et rester) très austère

Notation Graphisme 14 20 Bande son 16 20 Jouabilité 13 20 Durée de vie 14 20 Verdict 13 20