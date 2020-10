Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 40) : Crash Bandicoot explose le podium

La fin d'année approche à grands pas, et les nouvelles sorties vidéoludiques sont de plus en plus nombreuses. Alors bien évidemment, le classement hebdomadaire du S.E.L.L. des titres les plus vendus dans l'Hexagone change constamment, Super Mario 3D All-Stars laisse déjà sa place à Crash Bandicoot 4: It's About Time.

La compilation de Nintendo est tout de même deuxième, suivie d'Animal Crossing: New Horizons sur le podium. Star Wars: Squadrons et l'indéboulonnable Mario Kart 8 Deluxe complètent ce classement de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 28 septembre au 3 octobre 2020 :