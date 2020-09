TEST de Super Mario 3D All-Stars : la compilation attendue de tous, oui mais...

N'est pas All-Stars qui veut





Pour les 35 ans de sa mascotte, Nintendo a annoncé la venue d'une compilation alléchante sur Switch, Super Mario 3D All-Stars. Ce recueil vidéoludique regroupe donc trois productions légendaires qui ont su bercer les joueurs au fil des générations. Après plusieurs années d'attente (et mis à part Super Mario 64), la firme japonaise écoute les fans et porte enfin Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Nous n'allons pas revenir sur toutes ses productions marquantes, envoûtantes et mythiques, mais plutôt nous pencher sur ces adaptations qui font remuer quelques méninges dans les parages... Quid des ajouts ? Des rendus ? De la jouabilité ?

Super Mario Galaxy est incroyablement beau en 1080p.

Quand les amoureux du moustachu entendent « All-Stars », ils pensent tout de suite à la compilation SNES de 1993 regroupant les aventures NES qui ont été, en quelque sorte, remastérisées. Graphismes en 16-bits, prise en main ajustée, bande-son retravaillée, possibilité de sauvegarder, Nintendo n'y était pas allé de main morte avec les premiers Super Mario Bros. pour contenter les aficionados. Ainsi, les merveilles d'antan faisaient peau neuve, Super Mario All-Stars arrivait à convaincre, carton plein pour Big N. Forcément, à l'annonce d'un nouveau « All-Stars » dans les parages, les poils de certaines personnes se sont hérissés en imaginant la venue de quelques éléments supplémentaires pour ces perles 3D. Alors, de quoi donner quelques frissons ? Eh bien... pas vraiment.

En effet, les développeurs ne se sont pas trop cassé la tête et ont tout simplement, et purement, porter chaque titre sur Switch. Alors, certes, les textures sont plus lisses, plus plaisantes à l’œil, mais il n'y a que « ça » pour émoustiller. Dans Super Mario 64, nous nous attendions à un peu plus de peaufinage, comme une image en 16:9 (en laissant le choix de l'affichage dans les paramètres), et des personnages un peu mieux fignoler, et non pas un rendu en 4:3 légèrement flouté. Dans Super Mario Sunshine, les innombrables bugs de collision agaçants sont toujours de la partie. Et dans Super Mario Galaxy... Nous n'avons rien à dire en particulier mis à part qu'il est incroyablement beau en 1080p. Vous l'aurez donc compris, ne vous attendez pas à quelque chose de neuf, l'équipe s'est contentée du minimum.

Des choses à noter en mode Portable ? C'est propre, Super Mario 3D All-Stars est très agréable sur le petit écran de la Switch. Du côté du son, rien n'a bougé concrètement, nous retrouvons les mêmes effets sonores et mélodies qu'autrefois. Quoique, Nintendo a tout de même ajusté un petit point... Des mélopées pétantes dans Super Mario 64 ? Que nenni, le constructeur a retiré le fameux hurlement « So long, King Bowser! » lors des affrontements contre Bowser. La raison ? Les joueurs entendaient « So long, Gay Bowser! ». La firme veut certainement éviter de nouveaux débats sur les réseaux sociaux et a donc pris la décision de supprimer cette célèbre phrase de Mario qui a fait débat pendant des années. Pour finir, cette compilation donne accès aux superbes OST des jeux (les CD sont difficilement trouvables et coûtent une certaine somme aujourd'hui...) ; un petit plus à ne pas négliger pour le coup.

Le doigt dans les étoiles





Parlons peu, parlons bien, le gameplay, cela donne quoi ? Ici aussi, rien de neuf dans les environs. Ainsi, la visée et les courses de calamar laissent à désirer dans Super Mario Sunshine, et les demi-tours sont toujours aussi lourdingues dans Super Mario 64 ; notez que les vibrations sont un peu trop fortes à notre goût et qu'il n'est pas possible de les désactiver. Mais ce qui nous intéresse, c'est principalement Super Mario Galaxy et sa prise en main quelque peu particulière.

Un voyage à travers les générations, plaisant et divertissant.

Sur Wii, nous devions user de la Wiimote pour balader une cible sur l'image afin de récupérer ou balancer des étoiles. Sur Switch, les détecteurs de mouvements du Joy-Con droit prennent le relais et répondent plutôt bien. Votre cible a disparu ? Pas de panique, pour recentrer le tout, il suffit de tapoter sur la gâchette R. En bref, c'est simple comme bonjour. Oui, mais en mode Portable, ça fonctionne comment ? Eh bien, c'est l'écran tactile de la console qui est sollicité.

Sincèrement, l'ergonomie en prend un coup. Et pour cause, il est difficile d'exécuter une action, tout en frottant son index sur la console. L'avantage d'avoir les pads détachés, c'est de pouvoir bouger son poignet tout en sautant ou réalisant certains mouvements. Pour apporter un minimum de souplesse et de précision, pourquoi ne pas avoir attribué cette fonctionnalité au joystick droit (qui permet de gérer la caméra au passage) ? Les angles de vue sont plutôt bien gérés automatiquement et auraient pu être affectés aux boutons directionnels gauches. Au final, nous posons la plateforme sur la table et nous jouons avec les Joy-Con dégrafés. Et si vous vous amusez sur Switch Lite, nous n'avons qu'une chose à dire : bon courage pour capturer les étoiles environnantes avec votre doigt... Nul doute que vous allez les délaisser au bout d'un moment.

Nous aurions aimé voir quelques ajustements à droite, à gauche pour nous faire vivre ces expériences d'une nouvelle manière. Pas de grosses nouveautés pour Super Mario 64, d'accord, mais pourquoi ne pas avoir inclus le contenu de Super Mario 64 DS (boss, niveaux secrets, étoiles d'argent, différents personnages jouables) ? Et surtout, SURTOUT, nous ne comprenons pas pourquoi Super Mario Galaxy 2 n'est pas inclus dans cette compilation ! Est-ce pour le vendre à part sur l'eShop ultérieurement ? Connaissant Nintendo, ce n'est pas impossible... Mais il est vraiment dommage de ne pas voir un tel titre, aussi magistral et prenant, répondre à l'appel.

Finalement, les joueurs doivent se contenter de simples adaptations. Super Mario 3D All-Stars reste néanmoins sympathique, du moment que vous fermez les yeux sur certaines choses. Ces chefs-d’œuvre auraient mérité d'être un peu plus sublimés sur Switch, un poil dommage pour le coup. Cependant, malgré le manque cruel de nouveautés, c'est toujours un véritable bonheur de traîner des pieds dans le palais de Peach, d'aller bronzer sur les plages de l'île Delfino, et de virevolter à travers les astres. Les vieux de la vieille replongent donc dans ces univers jouissifs, les nouveaux joueurs découvrent un bout d'histoire vidéoludique qui a imposé certains codes dans les jeux de plateforme. Pour finir, Super Mario 3D All-Stars est tout de même un voyage à travers les générations, plaisant et divertissant.

Les plus Le retour de Super Mario Sunshine et Galaxy

Super Mario Galaxy, vraiment magnifique en 1080p !

Trois légendes vidéoludiques dans la poche

Les OST des différents jeux inclus Les moins Mais où est Super Mario Galaxy 2 ?

Super Mario 64 aurait pu être... mieux

Utiliser son doigt en mode Portable dans Galaxy, fastidieux

Ça manque de petits ajouts dignes d'un All-Stars

Notation Verdict 14 20