Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 39) : Mario toujours en tête, et tant pis pour les mafieux

Et si, après des mois de règne d'Animal Crossing: New Horizons sur les charts français, nous avions trouvé son nouveau remplaçant ? Super Mario 3D All-Stars s'est sans surprise hissé en haut du classement des ventes de jeux physiques en France pour la semaine 38, et voilà qu'il conserve son trône pour la suivante, devançant l'infatigable jeu de gestion de Nintendo. Un succès parti pour durer ? Mario Kart 8: Deluxe continue de squatter le top avec une jolie quatrième place, tandis que la série Mafia fait une timide entrée en position 3 et 5, avec Mafia Trilogy et Mafia: Definitive Edition, dont la force de frappe a peut-être été divisée par la diversité des éditions et une parution tardive dans la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 21 au 26 septembre 2020