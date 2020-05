Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : la tracklist rétro se dévoile avec 18 titres des jeux originaux

Cette semaine aura entre autres été marquée par la révélation de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, un projet attendu depuis des années. Les joueurs en manque de jeu de skate vont pouvoir profiter de tout le contenu des deux épisodes fondateurs de cette série culte et plus encore.

Vicarious Visions et Activision vont jouer la nostalgie jusqu'au bout en intégrant des musiques des deux titres originaux dans les remakes. Plusieurs noms de groupe avaient été donnés dans la première bande-annonce, mais une plus grande partie des titres qui feront leur retour a désormais été confirmée : ils seront 18 sur 24, et vous pouvez les découvrir ci-dessous ou les écouter directement via une playlist Spotify.

« Superman » de Goldfinger

« Jerry Was a Race Car Driver » de Primus

« New Girl » de The Suicide Machines

« Here and Now » de The Ernies

« Euro-Barge » de The Vandals

« Blood Brothers » de Papa Roah

« Guerrilla Radio » de Rage Against the Machine

« Pin the Tail on the Donkey » de Naughtyde Nature

« You » de Bad Religion

« When Worlds Collide » de Powerman 5000

« No Cigar » de Millencolin

« Cyclone » de Dub Pistols

« May 16 » de Lagwagon

« Subculture – Dieslboy + Kaos VIP » de Styles of Beyond and Dieselboy + Kaos

« Heavy Metal Winner » de Consumed

« Evil Eye » de Fu Manchu

« Five Lessons Learned » de Swingin’ Utters

En toute logique, les six chansons non listées, mais qui étaient entendues dans THPS et THPS2 ne devraient pas revenir, sûrement pour des questions de droit, à moins que des contrats ne soient signés d'ici le lancement. Il s'agissait pour rappel des morceaux suivants.

« Screamer / Nothing to Me » de Speedealer

« Cyco Vision » de Suicidal Tendencies

« Committed » de Unsane

« Bring the Noise » de Anthrax & Public Enemy

« B-Boy Document ’99 » de The High & Mighty, Mos Def, and Mad Skillz

« Out With the Old » de Alley Life

L'histoire ne dit en revanche pas si ces 18 titres composent la tracklist complète de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ou si des enregistrements plus récents seront aussi de la partie. Nous avons encore le temps pour les surprises : les remakes n'arriveront que le 4 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.