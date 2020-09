Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : les notes de la presse anglophone

C'est demain que sortira Tony Hawk's Pro Skater 1+2, une compilation de remakes des jeux de glisse d'Activision développée par Vicarious Visions. Le titre s'adresse aux nostalgiques, mais pas seulement, et il s'est déjà laissé approcher par la presse spécialisée anglophone, qui livre dès aujourd'hui ses avis.

Alors, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est-il une réussite ? Eh bien oui, le jeu de skateboard accumule les très bonnes notes, les journalistes et rédacteurs soulignent la qualité des graphismes, le gameplay remis au goût du jour, la bande originale qui oscille entre rétro et modernité, les défis qui rallongent la durée de vie et le mode multijoueur bienvenu. Il faut quand même compter sur des chargements un poil longs et un level design qui a parfois veilli, mais dans l'ensemble, c'est du tout bon.

La date de sortie de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est fixée au 4 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez acheter le jeu contre 33,99 € sur Amazon.fr.