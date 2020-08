Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : c'est déjà l'heure du trailer de lancement

Il est vrai que depuis la révélation de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Activision n'a pas abusé sur les bandes-annonces pour nous vanter les mérites de son remake. Il est vrai qu'après tout, un jeu de skate n'est peut-être pas le plus facile à appréhender quand il s'agit de proposer des trailers variés.

C'est donc avec intérêt et excitation que nous accueillons déjà la bande-annonce de lancement de ce jeu signé Vicarious Visions, qui mêlera les environnements et personnages des originaux à des tricks et skateurs de la nouvelle vague. Il y aura même un mode multijoueur en ligne et un éditeur de niveaux pour faire durer le plaisir et découvrir des sensations inédites.

La date de sortie officielle de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, c'est le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One : l'édition standard est actuellement disponible pour 35,99 € à la Fnac, et l'édition collector contre 99,99 € chez Micromania.

