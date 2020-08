Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : la démo Warehouse disponible aujourd'hui, tout ce qu'il faut savoir

Le lancement de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 approche à grands pas, mais Activision a tout de même de quoi occuper les joueurs d'ici là. Dès aujourd'hui, ceux ayant réservé leur exemplaire pourront télécharger la démo Warehouse, une manière de goûter à la version moderne du niveau le plus culte de la saga.

Vous aurez accès à une Session Unique de 2 minutes (ou un peu plus si vous avez un combo à terminer), avec pour objectif de réaliser le meilleur score possible. Elle sera bien évidemment rejouable à l'infini pour faire la meilleure performance possible. La démo donne un aperçu du gameplay de la version finale et notamment de ses nouveaux combos comme le Revert, les Lip Tricks et le Wall Plant. Il sera même possible de paramétrer les tricks de Tony Hawk avec les mouvements de notre choix, y compris le 900, le Kickflip McTwist ou le 5-0 Overturn, de personnaliser le style et les commandes pour les tricks classiques, et de choisir notre Special parmi une large sélection comprenant les gestes signatures des autres skaters jouables. Côté bande-son, toute la tracklist ne sera pas intégrée, et seuls quatre titres tourneront en boucle :

Billy Talent – Afraid of Heights ;

Goldfinger – Superman ;

Rage Against the Machine – Guerilla Radio ;

Tyrone Briggs – Lose Control.

La démo sera activée à 17h00 sur toutes les plateformes, mais vous pouvez d'ores et déjà la prétélécharger sur PS4 et Xbox One. Mais malheureusement, elle est toujours réservée aux précommandes numériques, et pas à ceux qui achèteront une édition physique... La date de sortie officielle de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, c'est pour le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.