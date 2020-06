Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : 8 jeunes stars jouables (dont Riley Hawk) confirmées, la démo Warehouse datée

À son annonce, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 était fier de nous annoncer que certains des skateurs jouables à l'époque seraient de nouveau disponibles dans les remakes. Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas et Bob Burnquist seront ainsi tous de la partie aux côtés de Tony Hawk, avec leur apparence de 2020. Mais comme la discipline a aussi évolué en deux décennies, des stars plus jeunes pourront aussi être incarnées.

Activision vient d'en officialiser huit avec une courte vidéo et quelques images : surprise, le fils de Tony Hawk, Riley Hawk, est même au programme !

Lizzie Armanto

Originaire de Santa Monica, en Californie, cette citoyenne à la double nationalité finlandaise et américaine est une park skateuse regular autrefois surnommée la « protégée de Tony Hawk ». Lizzie Armanto, 27 ans, adore surmonter les obstacles. Elle a remporté la médaille d’or des tout premiers Skateboard Park X Games de 2013, et c’est la première athlète féminine à faire la couverture du magazine TransWorld SKATEboarding.

Leo Baker

Leo Baker est un street skater goofy originaire de Covina, en Californie, à 35 km environ du centre de Los Angeles. Médaille d’or des Street X Games, cet athlète de 28 ans est l’une des voix les plus proéminentes de la communauté LGBTQ+ dans le monde du skateboard.

Leticia Bufoni

Originaire de São Paulo, au Brésil, cette athlète de 27 ans est une street skateuse goofy très influente dans les sports internationaux. Elle a remporté plusieurs médailles d’or lors des tournois Street X Games.

Riley Hawk

Qui est Riley Hawk ? Si vous avez dit « le fils de Tony Hawk », vous avez raison, mais vous oubliez de dire qu’il s’agit d’un street skateur goofy bourré de talent qui suit sa propre voie depuis qu’il a été nommé Amateur de l’année 2013 par Skateboarder Magazine. Malgré des opérations de chirurgie reconstructrice aux deux chevilles, il déchire toujours autant au skate et avec son groupe de rock. Il a même fondé un hybride de boutique de disques et de café.

Nyjah Huston

Surnommé le « X-Factor » par ESPN Magazine en tant que skateur pro qui influencera le plus la discipline au cours de la prochaine décennie, le phénomène du street skateboard pro Nyjah Huston (25 ans, de Laguna Beach, en Californie) s’est montré à la hauteur en dominant effectivement le street skating pendant la dernière décennie. Avec ses six Super Crowns en Street League Skateboarding (SLS) (y compris 2017-18-19), 12 médailles d’or aux X Games et le titre de « Meilleur athlète de sports d’action » décerné par ESPY en 2013, 2014 et 2019, il est un visage bien connu du skateboarding dans le monde entier.

Tyshawn Jones

Né sur l’île de Manhattan et élevé dans le Bronx et le New Jersey, Tyshawn Jones, 21 ans, a été nommé Skater de l’année en 2018 par Thrasher Magazine. On lui doit plusieurs vidéos mémorables dont le film révolutionnaire « Blessed ».

Aori Nishimura

La plus jeune recrue nous vient de Tokyo, Japon. Aori Nishimura est un prodige du skate de 18 ans qui est la première compétitrice née au Japon à remporter une médaille d’or aux Street X Games. Elle est l’un des plus grands espoirs du skateboarding professionnel au Japon et apparaît dans Tony Hawk Pro Skater 1 + 2, dont les versions originelles sont sorties alors qu’elle n’était même pas encore née !

Shane O’Neill

Sponsorisé depuis l’âge de 14 ans, Shane O’Neill, originaire de Melbourne en Australie, est un skater pro de 30 ans qui a remporté des victoires au Tampa Pro et lors de divers événements SLS dans le monde entier. Skater et gamer actif, Shane a grandi avec les jeux originels de la franchise Tony Hawk’s Pro Skater et même appris certaines figures et combos grâce à eux !