BON PLAN : une console Nintendo Switch Lite avec Pokémon Perle Scintillante ou Diamant Étincelant gratuite, cela vous tente ?

Si Carglass est, en général, l'entreprise la plus communicante dans le domaine du remplacement de pare-brise, cette fois c'est 123 Pare-Brise qui fait le buzz en offrant une console Nintendo Switch Lite avec le jeu Pokémon Perle Scintillante ou Pokémon Diamant Étincelant.

En effet, sur son site internet, le réparateur qui explique remplacer tous les types de pare-brise quels que soit la marque ou le modèle de notre véhicule, vient de lancer une promotion qui est assez folle puisque c'est bel et bien un cadeau de plus de 220 euros qui est offert avec la console Nintendo Switch Lite et un jeu Pokémon. Pour information, en ce moment, Carglass offre actuellement un dégivreur de pare-brise...

Si vous avez un pare-brise cassé, vous savez maintenant où aller pour le faire changer et ainsi profiter de cette promotion. La prise de rendez-vous est d'ailleurs possible en ligne. Notez bien, cependant, que si la tentation de casser vous-même votre pare-brise pour vous offrir une console à moindres frais est tentante, la fraude à l'assurance est un délit qui peut conduire en prison, vous faire avoir une belle amende et surtout annuler votre contrat avec remboursement des éventuels sinistres sur les deux dernières années. Vous en saurez plus en lisant le sujet dédié ici sur le site du Lynx.