Final Fantasy VII Rebirth : taille du jeu massive, monde ouvert gigantesque, personnages non jouables et bien plus de détails inédits partagés

Avec l'ouverture du Tokyo Game Show 2023 et la levée des embargos sur les impressions du jeu, Final Fantasy VII Rebirth est à nouveau sous le feu des projecteurs. Quelques détails croustillants supplémentaires ont ainsi été rapportés par nos confrères (Game Informer, Famitsu, Dengeki, Game Watch, Gamer.ne.jp, IGN), en plus de tout ce qui a déjà été dit la semaine dernière concernant la durée de vie, entre autres. Nous avons donc réuni les éléments les plus pertinents dans la suite de cet article. Au passage, un deuxième visuel de toute beauté similaire à celui qui ornera la jaquette du jeu, mais avec Tifa et Aerith au lieu de Cloud et Zack a été partagé.

Pour commencer, la raison de la présence de deux Blu-ray est toute simple, Final Fantasy VII Rebirth pèsera pas moins de 150 Go avec un premier disque contenant 100 Go et le deuxième 50 Go. En revanche, pas de nostalgie en vue, tout sera à installer sur le SSD de la PS5 et seul l'un d'eux sera nécessaire pour jouer, comme avec FFVII Remake. Cette décision qui a évidemment un impact économique pour l'éditeur a été prise pour conserver la vision des développeurs de créer un monde massif et hautement détaillé, se voulant plus immersif que son prédécesseur. Il faudra bien ça pour couvrir l'histoire jusqu'à la Capitale oubliée, même si Rebirth ne suivra pas forcément l'ordre d'origine et aura un script deux fois plus long que Remake, tout en conservant sa structure en chapitres.

Tous les lieux du FF7 de 1997 seront dans tous les cas inclus au final, que ce soit dans ce jeu ou le suivant, avec de possibles modifications en termes de volume. Le Wutai en sera un parfait exemple, déplacé dans la 3e partie avec l'intention d'en augmenter le contenu. Le scénario de la suite est d'ailleurs déjà écrit, même si l'équipe doit encore déterminer tous les personnages qui y apparaîtront. Le monde sera globalement connecté de manière fluide, avec par exemple les prairies et la région de Junon reliées par la Mine de Mythril. Dans la même idée, les continents est, ouest et nord feront partie d'une seule et même grande carte globale, avec juste la mer les séparant, que nous pourrons traverser à l'aide d'un moyen de transport connu des joueurs durant la deuxième moitié du jeu. Oui, le rêve d'avoir un monde presque entièrement ouvert dans lequel se balader va se réaliser. De plus, nous pourrons à tout moment revenir dans un lieu visité, par exemple Kalm, et y effectuer les quêtes annexes.

Comme le laissait supposer le discours de Tetsuya Nomura auprès du PS Blog, Vincent Valentine ne sera pas jouable, mais nous accompagnera bien, il faudra patienter jusqu'à la partie 3 pour le contrôler. Il en ira de même pour Cid Highwind. Quant au scénario à proprement parler, c'est Zack qui détient les clés du mystère de cette trilogie de remakes, qui va se poursuivre en parallèle de la trame originale. Des passages de l'intrigue seront eux racontés du point de vue de certains personnages, un « épisode » avec Zack ayant même été évoqué par Yoshinori Kitase.

Plus étonnant, le rôle de Reno a été ajusté pour que toutes ces lignes de dialogues utilisent des enregistrements de Keiji Fujiwara, décédé en 2020. Ceux de Rebirth ayant eu lieu peu de temps après sa mort, cela se comprend, surtout qu'il n'apparaît pas énormément dans cette partie de l'aventure, mais un recasting sera nécessaire pour le troisième épisode. Tous les membres de notre équipe voyageront ensemble en tant que groupe et il n'y aura donc pas de PHS, l'interface permettant de modifier la composition de l'équipe à notre guise.

Tous les mini-jeux ne seront pas au Gold Saucer, qui aura droit comme nous l'avons vu dans la récente bande-annonce à G-Bike, Chocobo Races et 3D Brawler. Nous en trouverons donc d'autres en parcourant le monde, spécifiques à certains lieux quand d'autres seront récurrents. Ceux n'étant pas inclus dans Rebirth le seront dans sa suite. L'exploration servira en plus à développer nos matérias, en lien avec le scénario, et il sera courant qu'elles disposent de deux éléments. Naoki Hamaguchi évoque aussi des « auto-matérias » où l'IA exécutera d'elle-même des capacités en fonction de notre jauge ATB et des PM, dont des actions synchronisées, pouvant radicalement modifier le comportant de nos alliés que nous ne contrôlons pas. Côté crafting, nous pourrons aussi fabriquer et améliorer des armures et accessoires en plus des potions, et des quêtes de « mercenaire » seront centrées sur cet aspect. Enfin, une invocation nous sera offerte au début du jeu si nous disposons d'une sauvegarde de FFVII Remake.

Final Fantasy VII Rebirth est attendu le 29 février 2024 sur PS5 et aura droit d'ici la fin de semaine à une présentation depuis le TGS 2023, qui pourrait bien encore apporter de nouvelles informations. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 79,99 €.

Lire aussi : PREVIEW Final Fantasy VII Rebirth : plus qu'une renaissance, une brillante métamorphose !