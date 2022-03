Aperture Desk Job : Valve sort un nouveau jeu PC gratuit dans l'univers de Portal pour la sortie du Steam Deck

Le Steam Deck est disponible depuis quelques jours pour les premiers acheteurs et Valve n'a pas résisté à marquer le coup avec un tout nouveau jeu exploitant sa puissance, Aperture Desk Job. Rien de comparable à Half-Life ou Half-Life: Alyx, car nous avons affaire à un simulateur de marche court et gratuit, nous faisant suivre les premiers pas d'une recrue d'Aperture Science. L'idée est de nous familiariser avec les commandes et possibilités de la console portable de manière ludique, sans ambition non plus de livrer un Portal 3.



Et comme le Steam Deck utilise le catalogue PC de Steam, Aperture Desk Job est bien évidemment aussi disponible sur les ordinateurs personnels classiques, même si sa jouabilité n'a pas été pensée pour les claviers.

Aperture Desk Job réinvente le genre bien usé des simulateurs de marche et ancre son action dans ce monde électrisant et gorgé d'endorphines où l'on s’assoit derrière un bureau pour ne plus en bouger.

Vous incarnez une nouvelle recrue insignifiante lors de sa première journée de travail, le cœur rempli d'espoir et les jambes qui rêvent de gravir les échelons professionnels. Mais la vie en a décidé autrement, alors mieux vaut s'asseoir.

Conçu comme un jeu court gratuit pour le nouveau Steam Deck de Valve, Desk Job vous guide dans l'utilisation des commandes et fonctionnalités du contrôleur, et contrairement aux apparences, c'est loin d'être ennuyeux.

Ce n'est pas Portal 3 !

On se calme : il ne s'agit pas là d'une suite pour Portal. Mais préparez-vous à retrouver le même univers de jeu, et à en découvrir de nouvelles facettes ! Desk Job vous place directement derrière le volant à Aperture Science. Puis le volant s'envole bien vite, et vous voilà à trôner derrière un bureau.

Steam Deck : un bureau pour vos mains

Jusqu'à maintenant, la vraie vie s'est déroulée principalement en position assise et les jeux vidéo ont été le monde virtuel et fantastique où vous pouviez vous évader. Avec notre Steam Deck portable, on renverse tout ça et on libère les corps ! Courez un marathon ou sautez d'un avion tandis que votre cerveau et vos mains reprennent les activités assises de votre lot quotidien.

C'est G-R-A-T-U-I-T (gratuit) !

Rangez votre portemonnaie, fan des jeux vidéo ! Votre argent ne vaut rien ici. Pour ce produit en particulier. Par contre, si votre argent ne remplit plus sa fonction quand vous essayez de faire vos courses, vous devriez contacter votre banque sur le champ. Et si la caissière vous avait volé votre identité ? Vous feriez bien d'aller lui reparler parce que comment ça, elle n'a jamais travaillé ici ?! Il vous faudra endosser le rôle de pirate et infiltrer le Dark Web pour la traquer ! Pour enfin finir par découvrir que c'était un alter ego d'une réalité temporelle alternative ?!! en provenance du futur ?!?! Et si quelqu'un d'Hollywood lit ces lignes, ressortez votre portemonnaie, parce que cette idée géniale n'est pas gratuite (mais en vente en nous contactant via buyagreatscreenplay@valvesoftware.com).