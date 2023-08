Razer Nexus : l'application pour la console Edge et la manette Kishi V2 passe en version 3.0

Le catalogue de Razer est varié, le constructeur a notamment une manette Kishi V2 pour mobiles ainsi qu'une console portable Edge pour le cloud gaming. Deux produits qui fonctionnent avec Razer Nexus, une application pour mobiles et qui passe cette semaine en version 3.0 pour améliorer l'expérience utilisateur.

Le constructeur détaille toutes les nouveautés apportées par la version 3.0 de Razer Nexus :

Alvin Cheung, senior vice president de la hardware business unit de Razer, commente :

Le paysage du jeu vidéo sur mobile évolue extraordinairement vite, et nous sommes conscients de la nécessité d'avoir une plateforme capable de suivre ce rythme effréné. Avec Nexus 3.0, disponible gratuitement, les joueurs peuvent explorer de nouveaux univers et lancer leurs titres favoris sans la contrainte d'un abonnement. C'est plus qu'une simple application ; il s'agit de notre engagement à offrir des expériences de jeu inoubliables dans la paume de votre main.