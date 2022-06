Razer dévoile la manette Kishi V2 pour mobiles

En 2020, Razer présentait la Kishi, une manette pour smartphones fort intéressante pour jouer sur mobiles. Deux ans plus tard, il est de retour avec une version améliorée, la Kishi V2, qui reprend des fonctionnalités des manettes traditionnelles du constructeur, comme la Wolverine V2.

La Kishi V2 dispose ainsi de nouvelles commandes tactiles à micro-commutateurs, un bouton Share pour enregistrer des photos ou vidéos, deux boutons multifonctions et une compatibilité avec Razer Nexus, une application gratuite pour personnaliser la manette. Le constructeur a également revu l'ergonomie avec un pont simplifié, une meilleure prise en main et une compatibilité accrue avec les futurs smartphones Samsung et Google Pixel. Richard Hashim, chef de la division Mobile & Console de Razer, commente :

La Razer Kishi originale a ouvert les portes à une nouvelle catégorie de manettes de qualité console pour le marché des jeux mobiles, et nous sommes ravis que la Kishi V2 repousse d’autant plus les limites de cette expérience. Grâce à la technologie de pointe que nous avons intégrée dans Kishi V2, les joueurs peuvent désormais profiter du même rendu et des mêmes sensations que leurs jeux préférés sur consoles et PC, où qu’ils aillent, sans perdre le moindre temps.

Voici enfin les points à retenir concernant cette Kishi V2 pour Android :

Boutons :

Deux sticks analogiques cliquables pour les pouces ;



Un D-pad mécanique ;



Quatre boutons de face ;



Deux gâchettes (L2 et R2) ;



Deux bumpers (L1 et R1) ;



Deux boutons multifonctions (M1 et M2) ;



Boutons de menu et d’options ;



Bouton de partage (nécessite Razer Nexus) ;



Bouton de lancement de l’application Razer Nexus ;



Un témoin lumineux d’état de la charge.

Dimensions : hauteur 47 mm, largeur 220 mm, profondeur, 117 mm ;

Poids : 284 g ;

Connectivité : USB-C ;

Chargement du smartphone : passage par le port USB-C ;

Application mobile : Razer Nexus, en remplacement de Razer Kishi ;

Configuration requise pour le produit : Android 9.0 ou version ultérieure ;

Compatible avec : Razer Phone et Razer Phone 2, Samsung Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / Série S20 / Série S21 / Note 8 / Note 9 / Note 10 / Note 10+, Google Pixel 2 / 3 / 4 / 5 / 6, ainsi que de nombreux autres appareils Android.

Oui, seule la Kishi V2 pour Android est disponible actuellement, contre 119,99 € sur le site officiel de Razer, mais rassurez-vous, un modèle pour iOS sera lancé dans le courant de l'automne 2022.