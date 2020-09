Razer : la manette Kishi pour iPhone est enfin disponible

En juin dernier, Razer lançait la Kishi, une manette pour jouer sur mobiles qui transforme le smartphone en sorte de Nintendo Switch, avec des pads des deux côtés de l'appareil. Un accessoire indispensable pour les amateurs de cloug gaming comme Google Stadia, GeForce NOW et le Xbox Game Pass Ultimate, qui débarque aujourd'hui dans une version pour iPhone, contrairement au service de Microsoft, toujours bloqué par Apple.

La manette iPhone Razer Kishi est donc la même que la précédente version, avec des sticks analogiques cliquables, des boutons de façade multifonctions et une crois directionnelle à huit directions, compatible avec les iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Certifiée MFi (Made for iPhone), la Kishi pour iPhone est logiquement pensée pour Apple Arcade, et John Moore, Head of Marketing and Sales, Growth Peripherals de Razer, déclare :

Le crossplay s'ancre de plus en plus profondément dans l'univers du gaming, la Razer Kishi offre une égalité des chances aux joueurs mobiles. La Razer Kishi pour iPhone étend cette égalité à l'extraordinaire collection de titres de l'Apple Arcade, pour que, où que vous jouiez, la victoire soit toujours à portée de main.

La Razer Kishi pour iPhone est disponible dès maintenant sur l'Apple Store en ligne à 109,99 € et arrivera en boutiques physiques à partir du 22 septembre prochain. Si vous préférez une vraie manette, la Razer Raiju Mobile est vendue 130,09 € sur Amazon.fr.