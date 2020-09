Apple One : Apple lance une offre regroupant tous ses services, détails et prix communiqués

Apple vient de concevoir une toute nouvelle recette avec des ingrédients qu'il possède depuis un petit moment. Ainsi, la firme américaine a décidé de mettre dans un gros saladier Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud, et de mixer le tout afin de donner naissance à un nouveau service : Apple One.

Ainsi, le géant a précisé :

Apple One regroupe quatre excellents services Apple en un seul abonnement. Il répond à vos envies, et peut être partagé avec votre famille. Tous les membres bénéficient d’un accès privé à chaque service, sur tous leurs appareils. Avec Apple One, il n’a jamais été aussi facile de profiter de plus. Pour moins.

Vous allez en avoir pour votre divertissement.

Apple One regroupe le meilleur des services Apple pour un tarif mensuel unique et réduit. Souscrire est très simple. Gérer vos abonnements aussi. Et avec le pack Famille, vous pouvez en faire profiter jusqu’à cinq autres personnes.