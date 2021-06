E3 2021 : Turtle Beach dévoile sa première manette Recon pour Xbox et le VelocityOne Flight

Bien connu pour ses accessoires gaming et plus spécialement ses casques, Turtle Beach profite de l'E3 2021 pour dévoiler la Recon, sa première manette pour Xbox qui mise sur l'audio avec la possibilité de brancher n'importe quel casque avec un port Jack 3.5 et la présence de technologies comme le Superhuman Hearing, le Mic Monitoring, les préréglages Signature Audio ou encore le mode Pro-Aim qui permet d'ajuster la sensibilité de la manette.

Sur la manette Recon, les joueurs retrouvent quatre profils à personnaliser en fonction de leurs jeux préférés et qui peuvent être sélectionnés rapidement avec des boutons d'action à l'arrière. Des moteurs à double bourdonnement dans les poignées et gâchettes permettent de ressentir toutes les vibrations, et la manette arbore des poignées en caoutchouc pour une meilleure prise en main.

Mais ce n'est pas la seule nouveauté que Turtle Beach présente à l'E3 2021, le constructeur dévoile également le Velocity One, un système de contrôle de simulation de vol conçu en collaboration avec des ingénieurs aéronautiques et des pilotes avec un manche à balancer de 180°, des commandes de direction intégrées, un quadrant modulaire des gaz avec volant de compensation intégré, des commandes à levier et à vernier, et des poignées de levier interchangeables. Simple d'utilisation, mais complet, il se branche simplement en USB sur une Xbox Series X|S ou un PC sous Windows. Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach Corporation, commente :

La manette Recon permet aux joueurs de connecter n'importe quel casque de jeu filaire de 3,5 mm et offre la technologie audio exclusive de Turtle Beach, telle que notamment la technologie brevetée Superhuman Hearing, qui permet d’entendre les joueurs ennemis avant qu'ils ne vous entendent. Élégante, la manette Recon bénéficie d’une prise en main agréable. Elle est le compagnon idéal des millions de casques Turtle Beach utilisés par nos fans jouant sur Xbox. Le titre Flight Sim 2020 de Microsoft a étonné les joueurs et les amateurs de simulations de vol par sa qualité visuelle époustouflante lors de sa sortie sur PC l'année dernière et avec l'arrivée du jeu sur Xbox Series X|S cet été, nous pensons qu'il incitera un plus grand nombre de joueurs à explorer la simulation de vol. En tant que pilote passionné de simulation de vol, j’ai pu apprécier l'incroyable réalisme visuel de ce jeu au début de l'année dernière. Je connais très bien le matériel existant sur le marché et je savais que nous pouvions concevoir un meilleur logiciel de simulation de vol, plus intégré et plus moderne, pour tous les férus de simulation de vol. Nous avons engagé une équipe ayant une grande expérience du matériel de simulation de vol et avons développé un système entièrement intégré qui fonctionne avec la Xbox et le PC qui fournit tout ce dont un nouveau pilote a besoin. Notre matériel bénéficie de fonctionnalités que les passionnés de simulation de vol les plus exigeants recherchent, pour un prix public conseillé de seulement 349,95 €.

Comme vous venez de le lire, le Velocity One Flight sera vendu dans le courant de l'été 2021, contre 349,95 €. La manette Recon est évidemment compatible PC, Xbox One et Xbox Series X|S, elle sortira à la même période contre 59,95 €. Vous pouvez retrouver le casque Turtle Beach Recon 50P à 19,99 € sur Amazon.