Turtle Beach dévoile son nouveau casque Recon 200 Gen 2

Turtle Beach avait dévoilé le Recon 200 à l'E3 2018, il s'agissait d'un casque pour gamers conçus pour les PlayStation 4 et Xbox One, mais le constructeur va de l'avant et présente cette semaine le Recon 200 Gen 2, cette fois compatible avec les PS5 et Xbox Series X|S, mais aussi avec les PC, PS4, Xbox One, Switch et même les tablettes et mobiles grâce à son port Jack 3.5.

Le Recon 200 Gen 2 est équipé du système ProSpecs pour faciliter le port des lunettes avec le casque grâce à des coussinets en mousse à mémoire de forme plus moelleux et un arceau pour une durabilité prolongée. Le casque dispose également d'un retour audio du microphone, mais surtout d'un son amplifié grâce à une batterie de 12h d'autonomie, une option qu'il est possible de désactiver. Ses haut-parleurs de 40 mm embarquent la technologie Bass Boost pour un son plus immersif, et il est compatible avec les autres technologies Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone: X et le 3D Audio de Sony. Juergen Stark, président de Turtle Beach Corporation, commente :

Pour seulement 59,99 €, les joueurs ne peuvent trouver un autre casque capable de concurrencer les performances sonores et les fonctionnalités du Recon 200 Gen 2. Il y avait déjà tant de choses que les joueurs appréciaient dans le Recon 200 original, et le Gen 2 va encore plus loin. Porté par une conception modernisée et de nouvelles fonctionnalités, il est disponible au même prix qui rendait déjà la première version si attractive. La combinaison de ses performances audio, de son confort d’utilisation et de sa compatibilité multiplateforme font du Gen 2 un immanquable pour tout joueur à la recherche d’un nouveau casque abordable.

Vous pouvez déjà retrouver le Recon 200 Gen 2 de Turtle Beach en noir, blanc ou midnight blue à 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST du Turtle Beach Recon 70 : le casque idéal pour les petits budgets ?