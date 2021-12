Star Wars: Hunters, premier trailer de gameplay intéressant pour découvrir les héros du free-to-play

Parmi les multiples projets inspirés de la licence à venir ces prochaines années, Star Wars: Hunters est probablement le plus avancé. Ce free-to-play signé Zynga paraîtra en 2022 sur Switch, iOS et Android, et proposera des batailles en arène en 4v4 dans une temporalité se déroulant après la chute de l'Empire Galactique.



Nous avions eu un court aperçu du gameplay en septembre dernier, mais la première véritable bande-annonce avec des images in-game vient d'être diffusée aujourd'hui. Elle montre une partie du roster en action dans le complexe sportif de Vespaara, dont les adeptes du sabre laser Rieve et J-3DI, les fous du blaster Zaina et Sentinel, le chasseur de primes Imara Vex, le brutal Grozz, le droideka Slingshot ou l'ingénieux jawa Utooni.

« Le gameplay présenté aujourd'hui donne aux joueurs un premier aperçu des Chasseurs en action et met en scène huit des personnages hauts en couleur qui seront disponibles au lancement », déclare Bernard Kim, President of Publishing chez Zynga. « Nos équipes chez NaturalMotion et Boss Alien sont ravies que les fans puissent bientôt entrer dans la mêlée l'année prochaine pour concourir pour la gloire galactique au sein de l'arène. »

Star Wars: Hunters sera officiellement disponible l'année prochaine, mais est déjà jouable en soft launch dans certains marchés sur Android, un chemin qu'il suivra sur iOS début 2022.