Sony : d'autres rachats de studios à prévoir après celui de Bungie ?

Hier, à la surprise générale, Sony a annoncé le rachat de Bungie contre 3,6 milliards de dollars. Nous sommes loin des 68,7 milliards de dollars lâchés par Microsoft pour se payer Activision-Blizzard, mais le développeur des premiers Halo et des Destiny va rester indépendant, créant des jeux multiplateformes.

Alors, Sony a-t-il décidé de sortir le chéquier pour contre-attaquer face à Microsoft ? Eh bien, il semblerait. Jim Ryan, président et CEO de Sony Interactive Entertainment s'est entretenu avec GamesIndustry au sujet de ce rachat, qui ne sera pas le dernier :

Vous pouvez absolument vous attendre à plus d'acquisitions. Nous n'avons pas fini. Avec PlayStation, nous avons un long chemin à parcourir. Je passerai personnellement beaucoup de temps avec Pete (Parsons, CEO de Bungie) et l'équipe de Bungie, pour m'assurer que tout se passe bien et que l'autonomie signifie l'autonomie. Mais ailleurs dans l'organisation, nous avons beaucoup d'autres mesures à prendre.

Jim Ryan rappelle ici que Bungie va rester autonome, développant ses jeux et les éditant pour les consoles de son choix, il n'y aura donc pas d'exclusivité PlayStation chez ce studio, fidèle à sa communauté multiplateforme. Avec ce rachat, Sony veut surtout s'imposer comme un constructeur avec des licences fortes accessibles sur de nombreuses machines et au contenu live service, Destiny étant un modèle en la matière. Jim Ryan rajoute en effet :

J'ai parlé publiquement d'augmenter la taille de la communauté PlayStation et de s'étendre au-delà de notre cœur historique de consoles. Ceci peut prendre plusieurs formes. Et certainement l'une des principales formes est la possibilité pour les merveilleux jeux que nous avons créés au cours des 25 dernières années d'être appréciés dans différents endroits et joués de différentes manières. Nous commençons à devenir multiplateformes, vous l'avez vu. Nous avons une feuille de route agressive avec des jeux live service. Et l'opportunité de travailler avec, et surtout d'apprendre des gens brillants et talentueux de Bungie… cela va considérablement accélérer le voyage dans lequel nous sommes.

Philosophiquement, il ne s'agit pas d'introduire des choses dans le monde PlayStation. Il s'agit de construire ensemble de nouveaux mondes immenses et merveilleux.