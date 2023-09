Embracer Group licence encore, grosse galère pour Lara Croft

Embracer Group a racheté un tas de studios ces dernières années, mais là, c'est la crise. Le géant suédois est en pleine restructuration depuis cet été, il a déjà fermé Volition (Saints Row) et voudrait se débarrasser de Gearbox Entertainment (Borderlands). Mais cette semaine, Embracer Group a effectué les licenciements dans deux autres studios.

D'abord, c'est Beamdog qui a vu 26 employés prendre la porte. Le développeur de MythForce, qui vient tout juste de sortir, appartient à Aspyr Media, racheté par Embracer en février 2021, et ce dernier a racheté Beamdog l'année dernière. Des licenciements qui concernent notamment la productrice associée Misia Bloniarz, l'associate graphic artist Jill Hollet ou encore la manager assurance qualité Erin McIntyre.

Une information vite occultée par une autre annonce de licenciements, qui concerne Crystal Dynamics, développeur des Tomb Raider et vendu par Square Enix en mai 2022. Ce sont neuf employés qui sont renvoyés aujourd'hui, parmi le directeur de la communication Adam Kahn, la community manager Neha Nair et le senior brand manager Nicholas Edwards. Crystal Dynamics a officialisé la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux, évoquant « une restructuration interne visant à aligner le studio sur nos besoins commerciaux actuels ».

Le studio développe pour rappel un nouveau jeu Tomb Raider sous Unreal Engine 5 édité par Amazon Games, tout en aidant The Initiative sur le reboot de Perfect Dark. Sur X, les internautes demandent d'ailleurs candidement à Microsoft de recruter les personnes licenciées. Reste à savoir si ces renvoies vont rallonger le développement des jeux, même si les postes cités concernent essentiellement le marketing.

