RUMEUR : Embracer va vendre un studio majeur pour un montant énorme

Embracer Group est en crise, après avoir racheté un tas de studios ces dernières années, il effectue une restructuration avec des licenciements, que ce soit chez Eidos Montréal (Deus Ex), Crystal Dynamics (Tomb Raider) ou encore Free Radical Design, qui a fermé ses portes en fin d'année dernière.

Des rumeurs laissaient entendre qu'Embracer voulait également se débarrasser de Gearbox Entertainment (Borderlands), rien n'a été officialisé de ce côté-là, mais Bloomberg affirme quant à lui qu'Embracer Group vendrait Saber Interactive à un groupe d'investisseurs, contre 500 millions de dollars. Il avait pour rappel racheté ce studio en 2020 pour 25 millions de dollars de plus. Ces dernières années, Saber Interactive a surtout développé Evil Dead: The Game et Crysis Remasterd, mais il était avant cela connu pour des portages Switch et World War Z.

Actuellement, Saber Interactive développe Warhammer 40,000: Space Marines 2 et Jurassic Park: Survival, mais il serait également en charge du remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, un projet très attendu et développé à l'origine par Aspyr Media, mais qui pourrait également être carrément en pause à durée indéterminée. D'après les informations de Bloomberg, Saber Interactive continuerait le développement de KOTOR avec ses 3 500 employés, en appartenant désormais à un groupe d'investisseurs privé.

Pour le moment, ni Embracer Group ni Saber Interactive n'ont commenté cette information, il faudra attendre un communiqué officiel.