Star Wars: Knights of the Old Republic, ça sent TRÈS mauvais pour le remake de KOTOR

Il y a deux ans, Sony dévoilait un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, développé par Aspyr Media, un studio surtout habitué aux portages. Depuis, les informations se font rares, même si des rumeurs laissaient entendre que le développement aurait été mis en pause, Lucasfilm et Sony Group n'ayant pas été convaincus par une démo en interne.

Aujourd'hui, toujours pas d'informations officielles, mais des indices qui laissent entendre que le projet bat de l'aile, et est en train de sombrer. La bande-annonce d'il y a deux ans n'est plus disponible sur YouTube, la vidéo a été passée en privée, et PlayStation a supprimé ses posts (ses tweets) concernant le jeu. Tout cela sent mauvais pour le remake.

Pour rappel, Aspyr Media appartient à Embracer Group, et a été placé sous la tutelle de Saber Interactive. Mais le géant suédois est en pleine restructuration, cela a peut-être un lien avec ces changements soudains. Alors, Star Wars: Knights of the Old Republic est-il annulé purement et simplement, ou va-t-il confier le projet à un autre studio, pourquoi pas à Saber Interactive, plus habitué aux gros jeux ? Mystère.

