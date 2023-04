CINEMA : Moana, Dwayne Johnson annonce une adaptation live-action de Vaiana : La Légende du bout du monde

Ce lundi est une journée chargée pour Disney en raison de la réunion annuelle des actionnaires, ce qui explique sans doute pourquoi nous avons eu droit au trailer de Secret Invasion, que c'est ce jour qui a été choisi pour ouvrir les ventes de tickets pour Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et pour annoncer la présence d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée au Festival de Canne en hors compétition. Eh bien, ce n'est donc pas tout, puisque c'est une nouvelle production live-action qui vient d'être dévoilée, à savoir l'adaptation de Vaiana : La Légende du bout du monde.

Aussi connu sous le nom de Moana auprès du public anglophone, ce projet sera produit par nul autre que Dwayne Johnson et sa société Seven Bucks Productions, qu'il a cofondé avec Dany et Hiram Garcia, en collaboration avec Beau Flynn (Flynn Picture), déjà derrière Black Adam. Nous retrouverons aussi Auli'i Cravalho (la doubleuse du personnage de Moana/Vaiana) et Scott Sheldon en tant que producteurs exécutifs, ainsi que Dana Ledoux Miller et Jared Bush, ce dernier ayant écrit le scénario du film de 2016.

Cette aventure s'inspirant de la culture polynésienne, notamment de ses déités, sera réimaginée tout en continuant de célébrer les traditions et communautés des îles du Pacifique. L'acteur a tenu le discours suivant, qui se retrouve en substance dans la vidéo ayant servi à dévoiler le projet :

Je suis profondément touché et submergé de gratitude d'apporter la belle histoire de Moana en live sur grand écran. Cette histoire est ma culture et cette histoire est emblématique de la grâce et de la force guerrière de notre peuple. Je porte fièrement cette culture sur ma peau et dans mon âme, et cette opportunité unique de retrouver Maui, inspirée par le mana et l'esprit de mon défunt grand-père, le grand chef Peter Maivia, est très profonde pour moi. Je tiens à remercier mes partenaires de Disney pour leur solide engagement dans cette entreprise spéciale, car il n'y a pas de meilleur monde pour honorer l'histoire de notre peuple, notre passion et notre objectif que par le biais du domaine de la musique et de la danse, qui est au cœur de qui nous sommes en tant que peuple polynésien.

Si jamais vous n'avez pas vu Vaiana (ou du moins en VO), Maui y est doublé par Dwayne Johnson et le demi-dieu possède un hameçon magique géant, d'où le fait que l'acteur en tienne une réplique à la fin. À priori, tout porte à croire qu'il campera le personnage à l'écran (même s'il n'est pas aussi large), mais le doute est permis, surtout que rien dans le communiqué de Disney ne statue clairement à ce sujet contrairement à ce qui peut être rapporté sur la Toile, donc wait & see. Il en va de même pour Auli'i Cravalho dans le rôle-titre, qui a simplement déclaré :

Elle a eu un impact si profond sur la façon dont nous pensons aux princesses Disney. La force et la persévérance de Moana sont une source d'inspiration pour le public du monde entier, pour moi et pour tous ceux qui ont contribué à lui donner vie. J'ai hâte de partager son histoire d'une toute nouvelle façon.

En attendant d'en savoir plus, Vaiana : La Légende du bout du monde est vendu en Blu-ray à la Fnac au prix de 9,99 € en promotion.

Voir aussi : CINEMA : La Petite Sirène, une nouvelle bande-annonce musicale posant les bases de l'intrigue