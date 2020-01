DISNEY+ : la série Obi-Wan Kenobi en pause, les scripts ne plaisent pas

Mauvaise nouvelle pour les fans de Star Wars qui attendent la série sur Obi-Wan Kenobi avec impatience, Disney a décidé de mettre la production en pause, le temps de revoir les scripts écrits par Hossein Amini (Drive, Blanche-Neige et le Chasseur, The Two Faces of January).

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, des sources feraient mention d'un scénario bien trop proche de The Mandalorian, où Obi-Wan protégerait Luke et Leia, de la même manière que Le Mandalorien s'occupe de Bébé Yoda dans la série, déjà disponible sur Disney+ dans plusieurs pays. La série sur Obi-Wan n'est pas annulée, mais passerait désormais de six à quatre épisodes. Nous sommes de plus en plus loin du film complet prévu à l'origine. Que les fans se rassurent, la réalisatrice Deborah Chow est toujours rattachée au projet, de même que l'acteur Ewan McGregor.

Ce dernier s'est d'ailleurs entretenu avec IGN peu après la publication de cette information, et il ne pense pas que cette pause retardera la diffusion de la série, même si le tournage va visiblement être décalé au début d'année prochaine, alors qu'il aurait dû débuter cet été. Deux épisodes étaient jusqu'ici écrits, et ils plaisaient beaucoup à Ewan McGregor :

C'est juste décalé à l'année prochaine, c'est tout. Les scripts étaient vraiment bons. Maintenant que l'épisode IX est sorti et que tout le monde chez Lucasfilm a plus de temps à consacrer à l'écriture, ils ont estimé qu'ils voulaient plus de temps pour écrire les épisodes. J'ai lu environ 80, 90 % de ce qu'ils ont écrit jusqu'à présent, et c'est vraiment, vraiment bien. Au lieu de tourner en août, ils veulent juste commencer à tourner en janvier, c'est tout. Rien de plus dramatique que ça.

Pas de panique donc, la série sur Obi-Wan Kenobi sera bien diffusée sur Disney+ comme prévu, et de toute façon, aucune date de sortie n'a pour l'instant été dévoilée. Pour rappel, la plateforme de SVoD de Disney arrivera en France le 24 mars prochain.