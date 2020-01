DISNEY+ : la date de sortie en France avancée, le prix confirmé

C'est en novembre dernier que Disney+ est arrivé aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et même aux Pays-Bas.

Le reste des clients européens attend de pied ferme de pouvoir s'abonner au service de streaming sous abonnement, lui qui a été daté pour le 31 mars 2020 en France et d'autres pays de notre continent. Disney vient toutefois de chambouler ces plans en avançant la date de lancement de Disney+ en France, au 24 mars 2020, nous donnant accès à la plateforme une semaine plus tôt que prévu. La nouvelle concerne également le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche et la Suisse.

Le site officiel a été mis à jour à cet effet, et indique pour la première fois le prix officiel de l'abonnement chez nous : de 6,99 $ par mois, nous passons sans surprise à 6,99 € par mois, une formule annuelle à 69,99 € étant aussi proposée.

Reste désormais à connaître le catalogue de Disney+ en France, en dehors des séries originales qui feront bien évidemment toutes le voyage.

