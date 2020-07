DISNEY+ : Star Wars: The Bad Batch, une série d'animation spin-off de The Clone Wars annoncée

Entre Star Wars Rebels, Star Wars Resistance et surtout Star Wars: The Clone Wars, qui a eu droit à une conclusion en bonne et due forme via une septième et dernière saison cette année sur Disney+, nous n'avions pas de quoi nous ennuyer niveaux séries d'animation Star Wars. Il n'y a cependant plus de feuilleton en cours, au grand dam des fans, mais la situation ne va pas durer.

Disney+ a annoncé une nouvelle série d'animation originale pour 2021, en exclusivité sur le service de streaming. Star Wars: The Bad Batch sera un spin-off de The Clone Wars, et reviendra sur l'histoire de l'escouade Bad Batch, une unité d'élite de clones expérimentaux devant trouver ses repères et sa destinée dans une galaxie transformée suite à la Guerre des Clones.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu proposer le dernier chapitre de « Star Wars: The Clone Wars » aux fans de la saga, et nous sommes ravis de l’accueil qui lui a été réservé », explique Agnes Chu, directrice générale adjointe des contenus de Disney+. « Même si cette série est terminée, notre partenariat avec les remarquables scénaristes et artistes de Lucasfilm Animation se poursuit et nous nous réjouissons de transposer à l’écran l’univers de Dave Filoni avec les nouvelles aventures de l’escouade Bad Batch. »

Le projet sera réalisé par Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), écrit par Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS : Enquêtes Spéciales) et produit par Josh Rimes (Star Wars Resistance), tandis que le trio, Dave Filoni, Athena Portillo et Carrie Beck feront office de producteurs délégués. L'abonnement à Disney+ coûte toujours 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.

