Disney+ : les sorties de la semaine en France avec The Mandalorian épisode 7, The Clone Wars épisode 10...

Cela fait un peu plus de deux semaines que Disney+ est disponible en France, et il rentre déjà dans sa routine. Nous sommes vendredi, jour de mise à jour du catalogue, et en dehors des nouveaux épisodes des séries en cours, rien de neuf sous le soleil.

*Voix off* : Cette semaine dans les nouveautés Disney+ ! pic.twitter.com/pGEqXvOGb3 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 24, 2020

Les fans de Star Wars ont tout de même de quoi s'occuper avec l'épisode 7 de The Mandalorian et l'épisode 10 de la saison 7 de The Clone Wars, qui se rapproche inexorablement du grand final de la série.

Star Wars : L'Ascension de Skywalker [Blu-ray] 19,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,99€. ORIGINALS High School Musical : La Comédie Musicale : La Série

Épisode 6

Le Monde selon Jeff Goldblum

Épisode 6

Star Wars: The Clone Wars

Épisode 10 - Saison 7

The Mandalorian

Épisode 7

A vous chef !

Épisode 5

Journal d'une Future Présidente

Épisode 5

Fourchette se pose des questions

C'est quoi un ordinateur ?

Il était une fois les Imagineers

Épisode final

Sous les Feux de la Rampe

Épisode 6

Chien Guide d'Aveugle en Devenir

Épisode final

Mariages de Rêve

Épisode 6 - Saison 2

Projet Héros Marvel

Épisode 6

Dimanche en Famille

Épisode 25

Une Journée à Disney

Épisode 20

Les Coulisses de Disney

Épisode 6

Pixar SparkShorts

Wind

Lire aussi : Disney+ : un lancement pas si canon que ça en France