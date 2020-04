Disney+ : un lancement pas si canon que ça en France

Confinement, enfants à la maison, services de SVOD plus populaires que jamais, catalogue avec des licences fortes : Disney+ avait tout pour faire un tabac en France pour son lancement. Même l'État a eu peur que le géant casse l'Internet local, et lui a demandé de repousser sa disponibilité du 24 mars au 7 avril, même si la crise sanitaire ne s'est pas améliorée depuis.

Alors, Disney+ a-t-il été le raz-de-marée attendu ? Pas vraiment, selon NPA Harris, qui gère le Baromètre de l’offre et de la consommation SVoD dans notre pays, en se basant sur les populations de 15 ans et plus. Sur la part de personnes ayant regardé du contenu sur des services de vidéo à la demande mardi, seuls 14 % l'ont fait sur Disney+, alors que 64 % ont été sur Netflix dans la journée, une baisse de 15 % par rapport à sa moyenne depuis le début 2020. Ce chiffre permet tout de même à Disney+ de devancer MyCanal, Prime Video et le reste de la concurrence en se plaçant comme le deuxième service de SVOD le 7 avril, alors que 25 de ses programmes se sont classés dans le top 100 en France, The Mandalorian en première ligne à la septième place.

L'étude montre aussi que la consommation globale de SVOD n'a pas augmenté, et que Disney+ a simplement grappillé des parts chez ses adversaires. Mardi, 11,5 % des Français de plus de 15 ans ont regardé du contenu sur ces plateformes. C'était moins que la veille, un lundi, où 13,2 % l'avaient fait, et surtout moins que dimanche, où 14,2 % les ont sollicitées : ce chiffre du 5 avril est d'ailleurs le record absolu sur notre territoire. Le confinement et la quatrième saison de La Casa de Papel y seraient pour quelque chose.

Disney+ n'est pour autant pas à plaindre : grâce à son lancement européen, il vient de dépasser les 50 millions d'utilisateurs en cinq mois. C'est encore loin des 167 millions de Netflix au début de l'année 2020, mais le service a bien plus de bouteille. Reste désormais à voir comment évoluera la consommation de l'offre avec le temps, ne serait-ce que dès ce week-end, et surtout une fois que les Français auront terminé leur essai gratuit.

